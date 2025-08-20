Varden Opp er det tidligere navnet på løpet, men da var det målgang på toppen av Heirsnosi ved Vardane som lå 776 m.o.h. Løypelengden den gang var 7,5 km.

Motbakkeløpet Varden Opp startet i året i 2004 med Langevåg IL som arrangør. De beste motbakkeløperne i Norge stilte opp på løpet de kommende åra. Løyperekordene i den lengste løypen har Jon Tvedt og Kirsten Melkevik Otterbu som hun hette den gang. Begge rekordene blei satt i 2007. Men også sterke motbakkeløpere som Merete Weng, Anita Håkenstad Evertsen og Johan Bugge gjorde seg bemerket på den tiden.

Løpet har god premiering, sponset av det lokale næringsliv. De tre beste av hvert kjønn i konkurranseklassen får henholds vis 3000, 2000 og 1000 kr. Dessuten blir det trekt ut mange fine gavepremier. Alle deltakere får dessuten medalje i mål, både store og små. Mosjonister kan delta på en forkortet utgave og barnefamilier kan delta på Eventyrløpet.

I fjor var det kun 16 deltakere i konkurranseklassen. Med den økende løpsinteressen vi ser i dag, forventer en mange flere deltakere på løpet neste lørdag. Det skal i hvert fall ikke mangle noe på premieringen.

