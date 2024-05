Tradisjon tro startet det hele med barneløp på ca. 1,7 km rundt på travanlegget. Hele 56 unger tok runden rundt, og det ble vist stor idrettsglede både under løpet og på premieutdelingen. (Foto: Lars Bendic Eide)

Etterpå var det duket for 5 km hvor løypa går nordover langs elva og inn på Johan Gjønnes veg ved Orkel. Videre går turen opp gjennom Fannrem sentrum før man løper inn på travanlegget igjen på den gamle innkjøringa. Start og mål er ved hovedbygget ved travbanen. Det var deltakere fra mange lokale klubber, men arrangørklubben Svorkmo/NOI var flest med 25 løpere til start. Bratsberg IL, som de siste årene har vært den argeste konkurrenten til Svorkmo/NOI i St. Olavsloppet, kom med hele 22 løpere.

Raskeste kvinne var Marte Lien Johnsen fra Bratsberg IL, og raskeste herre var Trond Ørjan Eide fra Svorkmo/NOI. Vinden gjorde det muligens vanskelig å tukte de sterke løyperekordene som ble satt i fjor.

De tre beste i kvinneklassen (fra venstre): Heidi Hestmark Smalås, Marte Lien Johnsen og Camilla-Marie Flaaten. Elisabeth Stubberud endte på 4. plass tre sekunder fra pallen. (Foto: Lars Bendic Eide)

10 beste kvinner:

Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Marte Lien Johnsen Bratsberg IL K23-34 17:09 +0:00 2 Camilla-Marie Flaaten Bratsberg IL K23-34 17:37 +0:28 3 Heidi Hestmark Smalås Namdal løpeklubb K35-39 17:53 +0:44 4 Elisabeth Stubberud Bratsberg IL K35-39 17:56 +0:47 5 Eline Megård Bjørgvik Bratsberg IL K35-39 18:41 +1:32 6 Ingvild Saksvik-Lehouillier Bratsberg IL K40-44 20:26 +3:17 7 Rannei Sæther Bratsberg IL K55-59 20:34 +3:25 8 Kristine Høgli Trondheim K23-34 20:52 +3:43 9 Anita Kvam Bratsberg IL K35-39 21:11 +4:02 10 Liv Åshild Lykkja St. Olavs Løpedamer K23-34 21:51 +4:42

Det var svært jevnt mellom fire løpere i herreklassen der premiesjekkene gikk til (fra venstre) Tommy Bangjord Hove, Trond Ørjan Eide og Sverre Solligård. I tillegg var veteranen Ebrahim Abdulaziz også med i kampen om seieren. (Foto: Lars Bendic Eide)

10 beste menn:

1 Trond Ørjan Eide Svorkmo N.O.I. M23-34 15:17 +0:00 2 Tommy Bangjord Hove Bratsberg IL M23-34 15:21 +0:05 3 Sverre Solligård Svorkmo N.O.I. M23-34 15:22 +0:05 4 Ebrahim Abdulaziz Strindheim IL M45-49 15:23 +0:06 5 Henning Offigstad Bratsberg IL M35-39 15:48 +0:31 6 Kristian Riseth Hammer Svorkmo N.O.I. M35-39 16:00 +0:43 7 Magnus Wiig Svorkmo N.O.I. M23-34 16:03 +0:46 8 Bendik Støa-Aanensen Bratsberg IL M35-39 16:04 +0:47 9 Olve Løseth Svorkmo NOI M20-22 16:06 +0:49 10 Nikolai Aarre Mæhlum Bratsberg IL M35-39 16:11 +0:54

Løpskomiteen er godt fornøyd med arrangementet. Til tross for langhelg med 17. mai og pinsehelg ble det rekorddeltakelse, og løpet hatt en fin progresjon på antall deltakere de tre årene løpet er arrangert. Fasilitetene i travanlegget gjør det til en godt egnet arena for å gjennomføre et slikt arrangement. Neste år vil vi arrangørene se på mulighetene til å utvide arrangementet med valgfri 5 og 10 km, slik at det også kan løpes to runder for de som ønsker det.