Det startet i overskyet vær, grunnet tåke og med 16 varmegrader i startområdet ved skolen. Tåka lettet etter hvert, og det blei mer enn varmt nok i solsteiken utover dagen.

På halvmaraton for menn var det ventet kamp om seieren mellom fjorårsvinneren Øystein Ulekleiv, Dombås IL og Sjur Haug, Ørsta IL. De lå lenge sammen, men mot slutten dro Sjur i fra og vant distansen på tiden 1.12.13. Øystein fikk tiden 1.12.50. På tredjeplass kom Constantin Rust, Velledalen IL på tiden 1.16.36.

Det som kan være litt forvirrende i ettertid, er at arrangøren følger regelverket og opererer med 2 resultatlister på halvmaraton, de som deltar på KM og de som ikke er påmeldt KM. Det kan være fordi deltakeren ikke er med i en idrettsklubb tilsluttet NFIF, eller at de ikke var klar over dette da de meldte seg på.

På halvmaraton for kvinner blei det seier til Silje Kulen, Ulsteinvik på tiden 1.33.50 foran Judith Eiksund Sæther, Fossum IL med tiden 1.34.55. På tredjeplass kom Marianne Kriken, Ørsta IL på tiden 1.36.38.

På 10 km var det også jevn kamp om seieren i herreklassen, men Kristian Nedregård, Ålesund viste seg nok en gang med stayer-egenskaper mot slutten og vant på tiden 34.55. Olger Breivik, Dimna IL blei klokket inn til tiden 35.14. På tredjeplass kom Vegard Riksheim Tandstad med tida 39.40.

På 10 km for kvinner seiret Anne Marit Brautaset, Tartanmandag på tiden 47.10 foran Helga Nydal, Ørsta med tiden 50.21 og Karoline Røed Vatne, Ørsta på 52.32.

Alle bilder: Helge Fuglseth

Arrangøren Team Joggis gir alle startkontingentene til Kreftsaken, lokalisert til Vardehuset ved Ålesund Sjukehus. Alle utgifter til arrangementet blir dekt av sponsorer. Også arrangørjobben blir gjort på eksemplarisk vis med oppslutning av de fleste som bor langs Vartdalstranda og opp i dalene. 112 deltakere fullførte en av distansene på tid. Det var også mange i trimklassen uten at vi vet nøyaktig tallet.

