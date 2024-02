Klokken 09.00 fredag 23. februar legger de første deltakerne av gårde i sporet i Vasaloppets vinteruke 2024. Det første løpet er Vasaloppet 30, som er nettopp 30 km langt. Deretter følger ytterligere 12 andre løp med ulike distanser mellom 9 og 90 kilometer, før det på "Vasaloppssøndagen" den 3. mars er tid for det 100. Vasaloppet gjennom tidene.



57800 deltakere - fra 67 nasjoner!

I skrivende stund er over 57 800 deltakere påmeldt. Alle Sveriges 21 fylker er representert på deltakerlisten og internasjonale løpere kommer fra hele 66 land. Løpere fra Europa, Asia, Afrika, Oseania, Nord-Amerika og Sør-Amerika har meldt seg på til et av de 14 løpene i Vasaloppets vinteruke. Påmeldingen er fortsatt åpen, så tallene kan endre seg ytterligere. Men noen løp er allerede fulltegnet.



Fulltegnede løp - og litt statistikk før start

To løp er helt fulltegnet: Vasaloppet og Öppet Spår søndag. Det er fortsatt mulig å melde seg på til de andre løpene.

De påmeldte deltakerne er i alderen 7 til 89 år. 61,2 prosent er menn og 38,8 prosent kvinner. Gjennomsnittsalderen på deltakerne er 42,2 år. Og det er mye rutine i sporet. 390 av de påmeldte til 90-kilometersløpene er såkalte Vasaloppsveteraner, noe som betyr at de har gått Vasaloppet og/eller Öppet Spår/Nattvasan 90 i minst 30 år. Veteranene har også i år et spesielt oransje startnummer.

222 påmeldte deltakere planlegger å gjøre Vasaloppstrippelen i år, det vil si et skiløp nå i vinteruken samt et terrengsykkelløp og et løpeløp på samme distanse i Vasaloppets sommeruke i august. Vasaloppstrippelen har tre ulike distanser å velge mellom: 30, 45 og 90 km.



Rekordmange utenlandske løpere

I tillegg til Sverige er det i år rekordmange utenlandske deltakere som stiller til start i Sverige. 8408 deltakere representerer 66 andre nasjoner, totalt altså 67 ulike nasjoner. Fra for eksempel Tyskland, Italia og Estland kommer dobbelt så mange deltakere som i fjor, og fra Tsjekkia tre ganger så mange som i fjor.

De 20 største utenlandske nasjonene i Vasaloppets vinteruke 2024 er: Norge (1911), Tyskland (1099), Finland (966), Danmark (958), Tsjekkia (943), Italia (392), Estland (346), Sveits (295), Nederland (207), Frankrike (205), Østerrike (198), USA (150), Island (136), Storbritannia (114), Polen (89), Canada (62), Slovakia (60), Slovenia (45), Belgia (37), Australia (27).



Vasaloppets hsitorie

Mer historie og fakta kan du finne på vasaloppet.se. På Vasaloppets hjemmeside, under fanen Historie, finnes informasjon om de ulike skiløpenes historie; vinnere gjennom årene; rekordlister; statistikk; kongelige; blåbærsuppen; musikken; informasjon om løypestrekk, start, kontroller og mål – og ikke minst "fantastiske fakta, rekorder og kuriositeter". Det finnes også mange andre emner om Vasaloppets fortid og nåtid å fordype seg i.



Alle renn i Vasaloppsuken