Starten var heilt nede ved sjøen, og mål var ved Vonhytta på Sulafjellet 510 m.o.h. Lengden på løypen er 4,5 km. Løypen går i svinger på turvegen oppover fjellet med mange korte bakker og diverse svinger. Løpet er en forkorta utgave av Varden Opp som første gang blei arrangert året 2004.

Løpet er kjent for sin flotte premier uten at man merker det på deltakertallet. I fjor var det 16 deltakere på løpet. I år var det 29 løpere som fullførte. Men i barn- og familieklassene var det atskillig flere som tok turen på Sulafjellet. Det er kanskje det viktigste utfra perspektivet tidlig krøkes, folkehelse og turglede for store og små.

Henrik Marius Laukli, Strindheim IL var første mann i mål og blei klokket inn til tiden 27.40. Det var vel minuttet foran Arne Kalland-Olsen, Ålesund FIK med tiden 28.55. Nummer tre blei Lars Thoresen Haug, Ålesund FIK, ytterlig minuttet bak på tiden 30.01.

Beste kvinne blei Janne Elin Vatnaland, Spirit FIK på tiden 31.15 som er en meget god tid på dette løpet. Janne var heile seks minutt foran jente nummer to som blei Camilla Ytterland, Ålesund på tiden 37.10. På tredjeplass kom Viktoria Maria Gundersen, SK Vidar med tiden 37.51.

Alle resultat (kommer)

Flere bilder

Arne Kalland-Olsen blei andremann på løpet som har rike tradisjoner. Foto: Helge Fuglseth

Lars Thoresen Haug (23) tar tredjeplassen. Startnummer 41 er Jørn Hustad fra Åndalses som blei nummer fire. Foto: Helge Fuglseth

Janne Elin Vatnaland (21) blir suverent beste kvinne. Startnummer 39 er Kristian Nedregår som totalt blei nummer 5. Nummer 36 er Øystein Støfring som blei sjette beste mann. Foto: Helge Fuglseth

Camilla Ytterland blir nummer to i kvinneklassen. Foto: Helge Fuglseth

Viktoria Maria Gundersen tar tredjeplassen. Foto: Helge Fuglseth

Løypa var pyntet til fest, og flest deltakere hadde klassen for mosjonister og Eventyrløpet for barn. Foto: Helge Fuglseth