Rapport fra arrangøren

IL Skade arrangerte et landeveisløp lørdag 16. mars på cirka 7,8 km med 25 deltakere tilsammen. Noe som rett og slett var imponerende, for på formiddagen blåste det kraftig og snødde, men veldig bra at folk trosset været. Når selve løpet skulle starte var det bart i løypa, men med slaps mot vending og noen vindkast.

Mange tok løpet som en oppkjøring mot Drammen eller Holmestrand i starten av april. Løyperekord var på 26.53 av Knut Harald Semb, men ryktene før løpet var at Telemarks beste løper Vebjørn Hovdejord skulle bruke løpet som en oppkjøring mot badesesongen. Når starten gikk, så løp Vebjørn fort i front fulgt av Knut Harald Semb og Simon Hugo Haugen.

Når vi som lå bak i feltet møtte de som var på vei tilbake, så hadde Vebjørn fått en solid ledelse. Han løp inn til ny løyperekord på 23.45 og var over 4 minutter foran Simon Hugo Haugen som tok andreplassen etter en feilløping av Knut Harald Semb.

Beste dame ble Mariann Årdalen fra Gjerpen med tiden 35.10.

Se resultatlister nedenfor bildet.

Det var 25 som deltok i landeveisløpet i Lunde. (Foto: Iver Fjelldalselv)

Resultater 8 km landeveisløp – lørdag 16. mars 2024





I tillegg leverte unge IL Skade-løpere super innsats på 5 km