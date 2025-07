Etter å ha falt under hinderkonkurransen i lag-EM i juni, fikk Hovdejord denne gangen et mindre dramatisk løp. Men farten ble for høy på de siste rundene. Han var et stykke unna sin personlige rekord på 8.39,37, satt i Belgia i 2023. På Fana denne lørdagen løp han i mål som nummer 13 på tiden 8.56,33.



– Dette var slik som det har vært hele sesongen: tungt. Jeg mistet verdifull trening i vinter og i vår. Ikke på grunn av skade, men kroppen responderer bare ikke. Jeg vet ikke hva som er galt, sa Hovdejord til Kondis etter målgang.

– Jeg blir så oppgitt for jeg skjønner ikke hva det er. Blodprøver og slikt gir ikke noe svar. Egentlig pleier jeg å jogge inn på denne farten her, fortsatte han

Så du hadde ikke noe håp om finaleplass?

– Jo, jeg hadde håpet på at det kanskje skulle løsne. Det kjentes bedre i Slovenia, men der gikk jeg på trynet. Det gjorde jeg i hvert fall ikke i dag, svarer han.

Hva ser du for deg nå utover?

– Jeg har jo lyst til å få med meg U23-EM terreng, men da må jeg finne noe form her.

Vebjørn Hovdejord er klar til start, her ved siden av den nederlandske favoritten Stefan Nillessen.

Løpsutvikling

Det var sveitsiske Aarno Liebl som la seg i front fra start og på de første rundene. Første 1000 meter ble passert på 2.56 og tsjekkeren Tomas Habarta overtok etter hvert føringen. Sistnevnte med feltets sterkeste pers på forhånd, med 8.21,83. Hovdejord la seg i bakre del av feltet fra start, en taktikk også nederlenderen Stefan Nillessen fulgte. Han satser forøvrig friskt under dette europamesterskapet. Han løp altså kvalifisering på 3000 meter hinder klokken 12.50 lørdag formiddag, og skal i ilden på 1500 meter finale fem timer senere.

Nillessen avanserte fremover etter hvert, men Hovdejord klarte aldri å plukke noen passeringer. Da farten ble skrudd opp i front oppstod det luke til de fire bakerste, og vår mann lå dessverre på feil side av den luka.

Franske Youssef Boutayeb tok heatseieren med 8.41,60. Franskmannen har pers på 8.33,17 fra tidligere i juli. Cuma Özcan fra Tyrkia ble nummer to og satte pers med 8.42,00. Nederlandske Nillessen kom seg helt opp til de fremste og kontrollerte inn til tredjeplass og direkte avansement. Det spøkte litt for tsjekkiske Habarta en stund, men da begge heat hadde vært i ilden, kvalifiserte han seg til finalen med den femte beste tiden.

Stefan Nillessen kontrollerer at han går i mål der han skal være: blant de fem første, som altså tar direkte finaleplass..

Heat 1

Plass Navn Nasjon Født Tid Anm. 1 Youssef Boutayeb FRA 26.jul.04 08.41,60 Q 2 Cuma Özcan TUR 15.jul.05 08.42,00 PB Q 3 Stefan Nillessen NED 02.jan.03 08.42,05 Q 4 Robin Müller GER 12.jun.03 08.42,10 Q 5 Aarno Liebl SUI 21 May 2005 08.42,16 Q 6 Tomáš Habarta CZE 10.jul.03 08.42,16 q 7 Adam Bajorski POL 11.sep.04 08.48,07 8 Manex Civico ESP 13.feb.05 08.48,07 9 Ármin Lesták HUN 01.mar.04 08.52,44 SB 10 Diogo Ávila POR 30.apr.04 08.54,11 11 Ayoub Taissir ITA 18.sep.04 08.54,16 12 Leandro Monteiro POR 27.jul.03 08.54,55 13 Vebjørn Hovdejord NOR 09.feb.03 08.56,33 SB Vanngravpassering. Målpasseringen for Vebjørn Hovdejord går ikke der han ønsker han skal være. Inn som sistemann.

Raskere i heat 2

I det andre heatet gikk det raskere allerede fra start. De passerte første 1000 meter fire sekunder raskere enn heat 1, og den andre 1000-meteren gikk også fort unna - på cirka 2.54. Det endte med at fire løpere fra dette heatet kvalifiserte på tid, og seieren gikk til polske Maciej Megier.

Heat 2

Plass Navn Nasjon Født Tid Anm. 1 Maciej Megier POL 26.apr.03 08.39,09 Q 2 Lourenço Rodrigues POR 02.feb.04 08.39,50 SB Q 3 Carlos Ángel ESP 30.mar.03 08.40,00 Q 4 Rubén Leonardo ESP 15.feb.04 08.40,07 Q 5 Silas Zahlten GER 23.sep.04 08.40,32 PB Q 6 Pierre Boudy FRA 09.aug.04 08.41,25 q 7 Kurt Lauer GER 30 Oct 2003 08.41,48 PB q 8 Francesco Mazza ITA 30.jul.05 08.41,72 PB q 9 Oscar Thebaud FRA 07.jul.04 08.41,77 q 10 Marián Dražan CZE 09.apr.04 08.50,21 11 Clément Labar BEL 10.jul.03 08.54,12 12 Diyar Ergüven TUR 13.nov.04 09.15,07 13 Camilo Irarragorri SUI 31 Oct 2003 09.15,46

Lourenço Rodrigues sier seg fornøyd med dagens arbeidsøkt: kontrollert inn blant de fem beste i heatet, nærmere bestemt en andreplass.