Nå er de også begynt å arrangere egne løp der Sørestrandmila står på programmet lørdag 27. september med start og mål på Straumgjerde. Løpet følger sørsiden av Sykkylvsfjorden, derav navnet Sørestrandmila.

Men distansen er ikke bare 10 km. Du kan også løpe 3 og 5 km, alle distansene i flate løype der en springer fram og tilbake. Så sant ikke vinden er plagsom, er dette rekordraske løyper. 3 km har 4 høydemeter stigning, 5 km har 11 høydemeter stigning og 10 km har 22 høydemeter stigning. Løypene er kontrollmålte av Kondis. Det blir medalje til alle fullførende deltakere.

Løypeprofi

Den flotte medaljen som alle deltakerne mottar i målområdet. Vi ser løpere springe under det mektige Straumshornet på Straumgjerde