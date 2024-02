Det har vært mye vær i det siste. Ikke bare i Nord-Norge og på kystene, men også på Østlandet. Nå er det plutselig kraftig vind og mildvær som har vært dominerende i området de siste dagene. Arrangøren var litt bekymret på forhånd, men etter at den første starten gikk klokken 09 lørdag morgen, roet vinden seg. Sporene var upåklagelige.



Ski Classics-status

I år er det akkurat 100 år siden det første vinter-OL, som ble avholdt i Chamonix. Det betyr at det også er 100 år siden Thorleif Haug sine triumfer. Arrangøren av Hauern har slått skikkelig på stortromma og fått Ski Classics-status til årets renn, noe som kanskje var avgjørende for at en av verdens desidert beste langløpere, Kasper Stadaas, hadde tatt turen til Martinsløkka denne morgenen.



På forhånd var det noe prat om at det kunne bli rekordføre, men på grunn av noe varierende forhold underveis i traséen, så ble sluttiden litt svakere enn Andreas Nygaards tid fra i fjor (2.25.39). Kasper Stadaas, som også vant dette rennet i 2016, vant årets renn på 2.30.18. Haakon Holden ble nummer to, mens Henrik Vik Tolo ble nummer tre.



Fem beste menn

Plass Navn Tid/Differanse 1 KASPER STADAAS 2:30:18.0 2 HAAKON HOLDEN + 3:31.0 3 HENRIK VIK TOLO + 5:28.0 4 EIVIND KJENNERUD + 6:58.0 5 EIRIK FOSNÆS + 7:44.0



I kvinneklassen var det Sigrid Nordgården fra Gausdal som var best. Hun gikk på 3.07.50.

– Onkelen min, Roar Hennum, har mast på meg om å delta her. Og nå som jeg er her, får jeg besøkt mine besteforeldre på Tranby. Men det var tungt, det hardeste skirennet jeg noen gang har gått. Et skikkelig fint og gammeldags skirenn, fortalte vinneren til Lierposten.



Ingerid Laukli tok andreplassen, mens Inger Bonden ble nummer tre.





Fem beste kvinner

Plass Navn Tid/Differanse 1 SIGRID NORDGÅRDEN 3:07:50.0 2 INGERID LAUKLI + 12:52.0 3 INGER BONDEN + 13:18.0 4 TUVA HAGEN RØNNING + 17:39.0 5 JUDITH INGELA RICKERTSEN HOLE + 19:14.0

Fornøyd rennleder

Jens R. Myhra, rennleder for Hauern, var godt fornøyd etter jubileumsrennet.

- Dette har gått veldig bra. Vi var litt spent på parkeringen, med såpass mange deltakere, men det har gått fint. Vi hadde noen få plasser igjen aller innerst. Vi har allerede fått samme speakeren tilbake neste år, og alt har gått på skinner. All ære til løypekjørerne, både Lier og Drammen kommune har vært helt topp. Vi var bekymret for vær og vind, men det løste seg bra. Og deltakerantallet har ikke vært bedre siden 2018 – det viser seg at det hjelper med markedsføring, sa han til Lierposten.



Se flere resultater her



Historiske resultater



Årstall Vinner herrer Vinnertid Vinner damer Vinnertid 2003 Arne Sand 01:51:05 Hilde Hovdenak 02:15:23 2004 Arne Sand 01:44:32 Guro Sundal 02:09:31 2005 Arne Sand 01:43:33 Ann-Kristin Land 02:15:52 2006 Arne Sand 01:45:51 Marianne Magnus 02:08:20 2007 Eirik Kurland Olsen 01:36:47 Anette Rustad Nilssen 01:59:53 2008 Børre Næss 01:52:31 Henriette Sand 02:21:33 2009 Eirik Kurland Olsen 01:55:38 Mari Johanna Brox 02:18:52 2010 Børre Næss 02:08:12 Mari Johanna Brox 02:28:32 2011 Jens Arne Svartedal 02:06:09 Anette Johnsen Hundere 02:30:14 2012 Arne Sand 02:14:26 Mari Johanna Brox 02:35:12 2013 Eirik Kurland Olsen 02:03:46 Mari Johanna Brox 02:30:46 2014 Eirik Kurland Olsen 01:53:41 Elin Hagavold 02:26:59 2015 Jonas Nielsen 01:51:31 Elin Hagavold 02:13:23 2016 Kasper Stadaas 02:00:42 Elin Hagavold 02:24:41 2018 Per Kristian Nygård 01:59:43 Ingeborg Lind 02:32:09 2019 Sondre Turvoll Fossli 01:50:44 Marianne Madsen 02:23:47 2020 Roy-Arne Tollefsen 02:01:45 Fanny Møller Endresen 02:23:38 2022 Eirik Asdøl 01:46:51 Fanny Møller Endresen 02:00:53 2023 Andreas Nygaard 02:25:39 Fanny Møller Endresen 02:44:28 2024 Kasper Stadaas 02:30:18 Sigrid Nordgården 03:07:50