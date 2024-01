Mange storbyer har store løp med sterke felt på nyttårsaften, og i Cursa dels Nassos i Barcelona ble det løpt virkelig fort. Beatrice Chebet som i sommer vant 3000 meteren under Bislett Games, viste virkelig sin klasse. 23-åringen forbedra verdensrekorden i 5 km-løp uten mannlig drahjelp med hele 16 sekunder. Den gamle rekorden tilhørte etiopiske Senbere Tefiri som løp på 14.29 i september 2021.

– Jeg kom til Barcelona og var bestemt på å forbedre verdensrekorden, noe jeg følte jeg var kapabel til. Denne rekorden betyr mye for meg – jeg kan knapt tro det, fortalte Beatrice Chebet til World Athletics etter løpet. Chebet ble i fjor verdensmester i 5 km gateløp, og hun har også sølv og bronse på 5000 m i VM. Banepersen hennes er så god som 14.05,92

Etiopiske Ejegayehu Taye hadde fra før verdensrekorden på 5 km kategori i miksløp med menn på 14.19, og Taye ble nå nummer to med 14.21. Også dame nummer tre, Lilian Rengeruk, løp under den gamle "women only"-rekorden og kom i mål på 14.26. Bare 18 år gamle Medina Eisa fra Etiopia ble nummer fem og satte ny verdensrekord i U20-klassen med 14.40.

Mennenes løp ble vunnet av den sør-sudanske flyktningen, Dominic Lobalu, som nå har fått sveitsisk statsborgerskap. Vinnertida på 13.12 var en tangering av franske Jimmy Gressiers europeiske rekord som ble satt i Monaco i mars i fjor. Kenyanske Matthew Kipkoech ble nummer to med 13.18 og spanske Abdessamad Oukhelfen nummer med 13.27.

I tillegg til eliteløpa på 5 km ble det også arrangert 10 km-løp for løpere på alle nivå. Raskest her var marokkanske Mohamed El Ghazouany og spanske Meritxell Soler Delgado fra Spania som vant på henholdsvis 28.45 og 32.37. Det var fine løpsforhold med 15 varmegrader og lite vind under løpet.





25 år gamle Dominic Lobalu er blitt europeisk statsborger og tangerte nå Europa-rekorden på 5 km. (Arkivfoto: Kjell Vigestad)



Alle resultat