Som klubbens første leder ble Arne Nåtedal valgt på stiftelsesmøtet. Han forteller til Kondis at det hele startet med et initiativ fra Christoffer Strandly, som den 26. november i fjor postet følgende innlegg på den lukkede FB-gruppen «Stiløpere i Re», et forum for sti- og langløpere med utgangspunkt i gamle Re kommune:

«Ultraløperklubb?

Hei. Vi har et svært aktivt Ultramiljø i Vestfold, med mange svært sentrale løpere i miljøet. I tillegg har vi flere ultraløp som arrangeres i, og som går gjennom områdene rundt oss. Blir ekstra giret når jeg ser hva Romerike har fått til.

Jeg har derfor lyst til å lufte ideen om vi skulle etablert en Ultraløperklubb? En klubb som man kan representere på løp, en klubb som kan bli en flott sosial arena, skape et forum for diskusjoner og kunne rekruttere enda flere til en flott sport.»

Arne Nåtedal forteller at forslaget ble tatt godt imot av gruppens medlemmer, og planlegging startet straks med meldinger fram og tilbake.

– Noen tok til og med en frekkas og meldte seg noen dager seinere på løp for «Vestfold Ultraløperklubb», selv om klubbnavn seinere skulle vedtas på demokratisk vis.

– Stiftelsesmøtet ble avholdt 16. januar «on sacred ground», dvs i utestua til Bjørg Marit Sollie og Arne Nåtedal på Hengsrød. Dette er en lokasjon som for lengst er vel innarbeida og godt kjent i ultramiljøet, både som location for Vestfold Historic Ultra trail (VHUT), og som matstasjon på Soria Moria til Verdens Ende (SMVE) hvert år siden 2017.

Initiativtaker Christoffer gikk selv i mål her på VHUT 87km i juni, sammen med kona Guro.



Initiativtaker til VULK, Christoffer Strandly, sammen med kona Guro etter målgang i Vestfold Historic Ultra Trail 87 km 9. juni 2023.

8 ultraentusiaster var møtt fram fysisk på møtet, og i tillegg deltok Thomas Norder via videolink fra Tigerstaden. Under fortæring av pizza m.m. ble møtet smidig gjennomført i en gemyttlig atmosfære, mye takka være gode forberedelser fra Christoffer.

Som klubbens første leder ble Arne Nåtedal valgt, og i styret har han med seg sekretær Gunnar Rustan, økonomiansvarlig Bent Halling, og styremedlemmer Thomas Norder og Kristian Jahre.

Sistnevnte representerte også Holmestrand Ultraløperklubb som den seinere tida har ligget noe nede, og ved henvendelse var de aktive i klubben straks positive til å gå over fra HULK til VULK.

Vedrørende klubbnavn ble flere alternativer drøfta, og etter en avstemning ble altså Vestfold Ultraløperklubb valgt. Argumenter for dette er blant annet at det favner hele fylket (selv om klubben også er åpen for medlemmer som bor andre steder) og har en klar stedstilhørighet som gir identitet.

Skall til hjemmeside er oppretta, www.vestfoldultra.no , og vil sammen med FB-side etter hvert bli fylt med relevant innhold og info.

I tråd med beskrivelsen i Chistoffers initiativ har stiftelsesmøtet store forventninger til den nystarta klubben som sportslig og sosial arena, og vi ser ikke bort fra at VULK vil markere seg på både deltaker- og resultatlister på ultraløp framover.