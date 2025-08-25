Bjørn Hytjanstorp fra Råholt var gründeren bak både Eidsvoll 6-timers i 2005 og Bislett 24-timers i 2006, og plutselig flerdoblet antall norske ultraløpere seg. Så sent som i 2006 var det bare 5 norske ultralløp (Bergen Ultra, St. Olavsloppet og Rallarvegsløpet i tillegg til "Bjørn's løp"), se illustrasjon lenger ned.

Søndag 24. august var det klart for "mimreløpet" Eidsvoll 6-timers 2025 - 20 år etter starten på ultraløpsbølgen. De 59 som løp i 2005 var spesielt invitert, og 9 av dem kom til start - med Lars Chr Dørum (M70-74) som raskeste mann denne gangen med 57,499 km og Lise Lithun (K65-69) som eneste kvinne med 42,660 km. Undertegnede (M75+ gåklasse) hadde fått sitt "vanlige" startnummer 1.

En interessant ting å merke seg er at det kun var 8% kvinner blant deltakerne i 2005, mot 42% i år!

Harald Bjerke tidlig i løpet mens han ennå hadde konkurranse fra 77 Andreas Gossner og Pål Harboe. (Foto:Olav Engen)

Harald Bjerke satte norsk aldersrekord i M50-54

Harald Bjerke fra Romerike Ultraløperklubb debuterte på 6-timersløp med å løpe hele 82,366 km. Det var hele 9 km foran Pål Harboe fra Oslo på 2. plass. Det var også ny norsk aldersrekord for M50-54, nesten 3 km lenger enn Dag Bern fra SK Kraft løp i 2018. Harald er i sitt livs form, og har tidligere i år vunnet Ekeberg Backyard (248 km) og VHUT 147 km i Vestfold. Høsten store mål er 250 km på Bislett 24-timers.

- Eidsvoll 6-timers - for en fantastisk dag. Så mange hyggelige folk, heiing og liv langs løypa. Jeg løp med et stort smil hele veien. Det er virkelig noe helt spesielt med de lokale arrangementene, sier Harald Bjerke.

- Jeg debuterte på 6-timers, og hadde satt meg et hårete mål om å nå 80 km. Det klarte jeg, og litt til. Ekstra kult å få en pokal på størrelse med den man får i fotball VM.

Harald lot seg begeistre av heiagjengen fra EIF Håndball. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

De 10 raskeste i herreklassen:

Menn 6-timers (64 deltakere): 1 Harald Bjerke Romerike Utraløperklubb M50-54 82,366 2 Pål Harboe Oslo M30-34 73,058 3 Lars Elden Frogner M40-44 70,731 4 Kjetil Nordengen Harestua M40-44 65,285 5 Daniel Cotanas Salvesen Romerike Ultraløperklubb M50-54 62,648 6 Atle Aulom Romerike Ultraløperklubb M50-54 61,269 7 Erlend Berger Jenssen Romerike Ultraløperklubb M50-54 60,672 8 Mats Tidemann Sportsklubben Vidar M30-34 60,503 9 Halvor Steinsholt Ås IL / Romerike Ultraløperklubb M35-39 60,340 10 Cato Rønningen Herbalife24 M45-49 59,431



Ingvild Aurdal løp jevnt i 6 timer i finværet på Eidsvoll Verk skistadion. (Foto: Olav Engen)

Ingvild Aurdal debuterte på 6-timersløp med seier

Akkurat som med Harald Bjerke var Ingvild Aurdal debutant på 6-timersløp - og løp inn til seier. Hun var 1,2 km foran Hilde Jensvoll fra Grefsenperlen Ultraløperklubb. Dermed ble det altså seire til to spreke løpere 50 år+, noe som ikke er helt uvanlit i ultraløp. Så sent som forrige helg løp Ingvild inn til 11. plass totalt og klasseseier i UltraVasan 45 km.

- Gårsdagen kan oppsummeres enkelt med flott arrangement, fantastisk stemning med heiagjeng, musikk og så masse hyggelige folk, sier Ingvild til kondis.no dagen etter løpet.

- Herlig løpefest på Eidsvoll. Min første 6- timers, men helt klart ikke den siste. Beina gikk av seg selv mens jeg var opptatt med å nyte dagen

Ingvild mottar seierspokalen av løpsleder Bjørn Hytjanstorp. (Foto: Olav Engen)