Øyvind Kvernen står bak tiltaket om å ta opp igjen et løp i Molde, noen år etter at Molde maraton ble arrangert. Da var det også maratondistanse, mens det denne gangen er to lavere distanser.

– Dette er en flat løype med flott utsikt mot Romsdalsalpene, forklarer Kvernen.

Han ber om at de som gjerne vil være med og løpe melder seg på innen fredag 6. oktober, for at det blir mange nok til å arrangere. Er interessen for liten forbeholder Kvernen seg retten til å avlyse.

Han driver Hverdagstreneren og arrangerer ulike løp landet rundt. Nå ønsker han å tilby mulighet til å teste formen sin på en lettløpt halvmaraton eller 10 kilometer.

Løpet vil gi medalje til de som fullfører, det er tidtaking, drikkestasjoner og garderober.

Løypen som går på gang- og sykkelveg er på 5275 meter og det er vending etter 5 kilometer.

– Vi håper mange vil bruke muligheten til å teste formen, og planen er å gjøre løpet igjen våren 2024, forteller Øyvind Kvernen.

