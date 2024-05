Sommeren er ei tid for kos og avkobling. Vi reiser på ferie og våre treningsrutiner får kjørt seg.

For å gjøre det lettere å opprettholde gode rutiner, har vi i Kondis etablert det virtuelle Kondisløpet. Her byr vi i sommer på både kilometer- og høydemetersanking.

I Kondisløpets kilometersanking juli er det om å gjøre å samle minst 200 kilometer enten løpende, på rulleski eller med sykkel i løpet av juli måned. Alle som klarer dette i den klassen de er påmeldt, blir med i trekningen av mange flotte premier (se nedenfor). Hver deltakelse gir et lodd i lotteriet. Om du er påmeldt både løping, rulleski og sykkel, får du tre loddtil sammen.

I Kondisløpets høydemetersanking skal det sankes minst 2000 høydemeter i løpet av juli, august og september. De som klarer det blir med i trekningen av flotte premier (se lenger ned i saken).

Om du melder på begge konkurransene, kan du notere registreringer i begge fra de samme turene.

Felles for alle Kondisløpene er at de som melder på med Team Kondis som en del av lagsnavnet, blir med i trekningen av to premier fra Team Kondis sin profilbutikk i hver av konkurransene. Her trenger du ikke gjøre annet enn å melde på Team Kondis for å bli med i lotteriet.



Velg sted selv: Enten du sanker høydemeter eller kilometer, kan disse sankes hvor du måtte ønske det, så lenge det er innenfor den perioden konkurransen arrangeres. (Foto: Marianne Røhme)

Dersom du finner ut at du liker å samle kilometer, kan du i ettertid også melde på Kondisløpets kilometersanking for 2024, som foregår på årsbasis, og registrere akkurat de samme kilometerne du registrerte i juli. I tillegg må du samle ytterligere 200 kilometer for å nå kravet til antall kilometer på årsbasis. Dersom du har oversikt over hva du har tilbakelagt av kilometer hittil i år, kan du også registrere disse selv om du ikke har vært påmeldt tidligere.

Her er en oversikt over alle våre premier i Kondisløpene i år:

5-km mars Global running day Km-sanking juli Høydemeter-sanking Romjuls-maraton Km-sanking 2024 Sum 18 løpesko fra Mizuno á 2100 kr 3 3 3 3 3 3 18 17 gavekort på 2500 kroner fra HOKA 3 2 2 2 4 4 17 10 gavekort på 500 kroner Sportsmaster 1 1 2 2 2 2 10 10 par sko fra Saucony 5 5 10 20 Pressio Compression Tights 5 5 5 5 20 10 stk. Pressio Compression Shorts 5 5 10 16 stk. Pressio Comprssion socks 5 5 5 15 Team Kondis løpejakke 2 2 4 Team Kondis refleksvest 2 2 4 Team Kondis løpesekk 2 2 4

Om du er nysgjerrig på hvor mange kilometer som har blitt registrert i Kondisløpets kilometersanking 2024 så langt i år, finner du resultatene her:

Lykke til: Vi ønsker deg en riktig god sommer og lykke til uansett hvilke treningsmål du setter deg! Håper du finner motivasjon til mye god trening. (Foto: Bjørn Johannessen)