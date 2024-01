Totalt var det 121 som var påmeldt en av grenene i Kondisløpets kilometersanking 2023, og 113 som hadde meldt inn resultater. De fleste var påmeldt i grenen løping, der deltakerne både kunne registrere resultatet fra løpe- og gåturer, men det var også flere påmeldt på langrenn/rulleski og sykkel.

Tidligere har vi trukket 19 par løpesko fra Saucony, og fem par kompresjonssokker og fem kompresjonsshortser fra Pressio blant de som var påmeldt Kondisløpets kilometersanking 2023 innen 20. juni.

Nå gjenstod det å trekke fire gavekort fra Hoka på 2500 kroner og fem løpesko fra Mizuno i tillegg til tre Hudson vinterjakker fra Team Kondis.

For å bli med i trekningen av gavekort fra Hoka eller sko fra Mizuno, måtte deltakerne ha registrert minst 400 samlede kilometer gjennom året, mens det for å være med i trekningen av jakke fra Team Kondis, var nok å melde på med Team Kondis som lag. Tilfeldighetene ville ha det slik at også de som fikk premier fra Team Kondis hadde tilbakelagt over 400 kilometer. Gunnar Fæhn hadde til og med samlet hele 2240 kilometer innen langrenn.

Fullstendig resultater finnes her for de ulike grenene:

Løping

Langrenn

Sykling

De som samlet flest kilometer på løpe- og gåturer var Thomas Jansrud med hele 7604,44 kilometer, Anna Margrethe Tråve med 5413,50, og Alf B. Dahl med 4175 kilometer gjennom året.

Innen langrenn var det Odd Arild Strand som samlet flest kilometer med hele 2871 registrerte kilometer. På andreplass kom Rolf Bakken med 2328, mens Gunnar Fæhn kom på tredje med 2140 kilometer.

I grenen sykling kom Rune S. Sandnes på førsteplass med 2063 kilometer, Thomas Jansrud på andre med 1598 kilometer, og Kristen Bue på tredje med 1150 kilometer.

Her er vinnerne av uttrekkspremier etter et år med kilometersanking innen løping, langrenn og sykling:

Leverandør Premie Vinnere Hoka Gavekort på 2500 kr Irene Olderkjær Hoka Gavekort på 2500 kr Rina Aakvik Hoka Gavekort på 2500 kr Trond Hagen Hoka Gavekort på 2500 kr Tone-Merete Vårli Mizuno Løpesko til 2000 kr Frode Lima Mizuno Løpesko til 2000 kr Elisabeth Hjeldnes Mizuno Løpesko til 2000 kr Tone Synnøve Tonheim Mizuno Løpesko til 2000 kr Torill Bækken Mizuno Løpesko til 2000 kr Per Gunnar Kvenseth TeamKondis.no Hudson jakke med Team Kondis-logo Rune S Sandnes TeamKondis.no Hudson jakke med Team Kondis-logo Roy Grøseth TeamKondis.no Hudson jakke med Team Kondis-logo Gunnar Fæhn

I 2024 vil vi ha seks ulike varianter av Kondisløpet. Påmeldingen åpner snart. Her kan du lese om de ulike løpene.