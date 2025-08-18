Med 12 premier fordelt på 74 deltakere, får vi en premiegrad på 16 prosent. Om et løp som for eksempel Sentrumsløpet skulle hatt en like høy premiegrad, vil det si at 2224 premier ble delt ut blandt de 13.899 deltakerne. Om åtte prosent av dem fikk løpesko, som hos oss, ville det bli delt ut 1.112 løpesko. 

Her er en oversikt over de heldige vinnerne

Premier Kondisløpet 2025GiverVinnere 
Løpesko á 2100 kronerMizunoArneRøen
Løpesko á 2100 kronerMizunoNorunnStavo
Løpesko á 2100 kronerMizunoMay EvyNesheim
Løpesko á 2100 kronerMizunoThomasAmundsen
Gavekort på sko fra HOKA på 2500 krHokaTommyTrippestad
Gavekort fra Sportsmaster på 1000 kronerSportsmasterEinarRygg
Sportssekk fra Team KondisTeam KondisRakel EnoksenHagen
T-skjorte med Team Kondis løpetrykkTeam KondisHildeHaugskott
Pressio Compression SocksPressioSaraSeverinsson
Pressio Compression SocksPressioMagnusEnger
Pressio Compression SocksPressioKristenBue
Pressio Compression SocksPressioKjellSagmyr

 

 

Neste mulighet til å vinne flotte premier er i Kondisløpet langdistanse i november. Da vil vi ha både fysisk løp som arrangeres av Kondistreninga Elverum på Elverum, og et virtuelt løp som kan løpet hvor og når du vil i den perioden løpet arrangeres. Begge med flotte premier. Distansene er 10-kilometer og halvmaraton.