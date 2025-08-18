Med 12 premier fordelt på 74 deltakere, får vi en premiegrad på 16 prosent. Om et løp som for eksempel Sentrumsløpet skulle hatt en like høy premiegrad, vil det si at 2224 premier ble delt ut blandt de 13.899 deltakerne. Om åtte prosent av dem fikk løpesko, som hos oss, ville det bli delt ut 1.112 løpesko.

Her er en oversikt over de heldige vinnerne

Premier Kondisløpet 2025 Giver Vinnere Løpesko á 2100 kroner Mizuno Arne Røen Løpesko á 2100 kroner Mizuno Norunn Stavo Løpesko á 2100 kroner Mizuno May Evy Nesheim Løpesko á 2100 kroner Mizuno Thomas Amundsen Gavekort på sko fra HOKA på 2500 kr Hoka Tommy Trippestad Gavekort fra Sportsmaster på 1000 kroner Sportsmaster Einar Rygg Sportssekk fra Team Kondis Team Kondis Rakel Enoksen Hagen T-skjorte med Team Kondis løpetrykk Team Kondis Hilde Haugskott Pressio Compression Socks Pressio Sara Severinsson Pressio Compression Socks Pressio Magnus Enger Pressio Compression Socks Pressio Kristen Bue Pressio Compression Socks Pressio Kjell Sagmyr

Neste mulighet til å vinne flotte premier er i Kondisløpet langdistanse i november. Da vil vi ha både fysisk løp som arrangeres av Kondistreninga Elverum på Elverum, og et virtuelt løp som kan løpet hvor og når du vil i den perioden løpet arrangeres. Begge med flotte premier. Distansene er 10-kilometer og halvmaraton.