Vinnerne er trukket i Kondisløpets kilometersanking i juli
Nå er 12 premier trukket blant 74 deltakere i Kondisløpets kilometersanking i juli. De fem første ble de heldige vinnerne av løpesko. Nedenfor følger den komplette oversikten.
Med 12 premier fordelt på 74 deltakere, får vi en premiegrad på 16 prosent. Om et løp som for eksempel Sentrumsløpet skulle hatt en like høy premiegrad, vil det si at 2224 premier ble delt ut blandt de 13.899 deltakerne. Om åtte prosent av dem fikk løpesko, som hos oss, ville det bli delt ut 1.112 løpesko.
Her er en oversikt over de heldige vinnerne
|Premier Kondisløpet 2025
|Giver
|Vinnere
|Løpesko á 2100 kroner
|Mizuno
|Arne
|Røen
|Løpesko á 2100 kroner
|Mizuno
|Norunn
|Stavo
|Løpesko á 2100 kroner
|Mizuno
|May Evy
|Nesheim
|Løpesko á 2100 kroner
|Mizuno
|Thomas
|Amundsen
|Gavekort på sko fra HOKA på 2500 kr
|Hoka
|Tommy
|Trippestad
|Gavekort fra Sportsmaster på 1000 kroner
|Sportsmaster
|Einar
|Rygg
|Sportssekk fra Team Kondis
|Team Kondis
|Rakel Enoksen
|Hagen
|T-skjorte med Team Kondis løpetrykk
|Team Kondis
|Hilde
|Haugskott
|Pressio Compression Socks
|Pressio
|Sara
|Severinsson
|Pressio Compression Socks
|Pressio
|Magnus
|Enger
|Pressio Compression Socks
|Pressio
|Kristen
|Bue
|Pressio Compression Socks
|Pressio
|Kjell
|Sagmyr
Neste mulighet til å vinne flotte premier er i Kondisløpet langdistanse i november. Da vil vi ha både fysisk løp som arrangeres av Kondistreninga Elverum på Elverum, og et virtuelt løp som kan løpet hvor og når du vil i den perioden løpet arrangeres. Begge med flotte premier. Distansene er 10-kilometer og halvmaraton.