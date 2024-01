Kulda kan være streng og føret utfordrende i Tromsø midtvinters. I fjorårets utgave av Mørketidsløpet var det 8 minusgrader, men så sterk vind at det mange steder opplevdes som om det var nærmere 20 kuldegrader. Det bidrog også til at hele 558 av de påmeldte valgte ikke å stille til start.

Likevel var det nesten 1400 som var med, og i år ligger det an til minst like mange. Værmeldinga for årets løp er atskillig snillere reint temperaturmessig. I skrivende stund meldes det om 1 minusgrad, litt lett snøvær, men en ganske frisk vind som vil merkes godt der en får den i mot.

Sjøl om de tre lengste distansene er utsolgt, kan det være mulig å komme med likevel. Arrangøren skriver følgende på løpets heimeside:

"Dessverre er Maraton, Halvmaraton og Mila utsolgt. For de som likevel håper på en plass, møt opp i Rødbanken fredag mellom kl. 18-21 eller fra lørdag kl. 11. Dersom det har vært avmeldinger, vil vi ha ledige startplasser. Førstemann til mølla!"

På 5 kilometeren er nettpåmeldinga stengt, men det vil være mulig å etteranmelde seg i Rødbanken fra klokka 18 fredag 5. januar. Maratonløpet starter lørdag klokka 13.00, mens de tre andre distansene starter fra klokka 15.00 til 15.20.

I fjor satte Yngvild Kaspersen løyperekord på maratondistansen med 3.02.34 under de svært så kalde og krevende forholda. Magnus Warvik har herrerekorden med 2.48.05 fra 2021 som var første året også helmaraton stod på programmet.

På halvmaraton er løyperekordene så sterke som 1.18.34 (Yngvild Kaspersen i 2021) og Sebastian Conrad Håkansson (1.08.27 i 2016). Arja Arnesen (37.57 i 2016) og Eirik Lomås (31.31 i 2021) har rekordene på 10 km, mens Abelone Holm Irgens (18.52 i 2019) og Sindre Swan Moland (16.02 i 2021) har løpt fortest på 5 km.

Med frisk vind og en variant av nullføre med fare for nedbør skal det nok mye til for at rekordene blir slått i år. Men en vinterlig vakker og frisk løpsopplevelse vil nok nærmere 2000 sprekinger få med seg når de legger ut fra Storgata lørdag ettermiddag. Vel, maratonløpet er i motsetning til de tre andre distansene et A-til-B-løp og har start på Kvaløya og mål inne i sentrum av Tromsø.



Det kan være viktig å være både godt kledt og godt skodd om en skal delta i Mørketidsløpet. I fjor holdt Yngvild Kaspersen alle mennene bak seg helt til mål på maratondistansen. (Foto: Zoltan Tot)