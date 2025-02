Det er for første gang i karusellens historie begrensninger i antall deltagere som kan melde seg på. For å få logistikken ifm kryssing av Grimseidvegen til å gå opp må det settes et tak for antall påmeldte. Erfaringer fra sesongens to første løp tilsier at max antall påmeldte ikke kan overstige 1500. Til det første løpet var det 1391 påmeldte, sesongens andre hadde 1425.

Samtlige løpere på vei ut av Fana Stadion må ha krysset vegen i tillegg til at all trafikk som har måtte vente ifm starten må ha passert før første løper er tilbake på vei til mål. Med bestetider ned mot 15 minutter sier det seg selv at dette vinduet blir knapt. Startende i siste pulje vil ikke komme fram til kryssningspunktet før etter 7-8 minutter og første løper vil nok være ved punktet på vei tilbake på 13-tallet.





Det er tydelige tegn på at en ny løpsbølge på gang, Vinterkarusellens to første løp har tett oppunder 2000 fullførende. Maratonkarusellen, som har årets siste løp lørdag 7. desember har allerede satt ny deltagerrekord for desemberløpet.





Bygging av Gneist Arena er i rute og forventet åpning er 1. juni 2025. Inntil hallen er ferdigstilt er området å regne som anleggsområde og ikke tilgjengelig for Vinterkarusellen. Det er planlagt utbedrelse av tunell under Grimseidvegen og bred passasje sør for hallen slik at Vinterkarusellen er tilbake i den tidligere traseen for 2025-2026. Da vil forhåpentligvis også problemstillingen rundt max antall deltagere være historie, Gneist sin intensjon er at alle som vil skal få mulighet å melde seg på.



Løypen er nå kontrollmålt og godkjent for rekorder og statistikker. Autorisert løypemåler Ivar Andreas Sandø (tv) sammen med løypesjef Gjert Høie Sjursen var gjennom løypen på torsdag og gjorde nye målinger. Løypen er identisk med den som ble benyttet under årets Sommerkarusell.

Velkommen til Vinterkarusellen på Fana Stadion



Gneist i samarbeide med NECON ønsker velkommen til Vinterkarusell på Fana Stadion Datoer 2024: Følgende mandager: 28. oktober – 18. november – 9. desember Datoer 2025:

Følgende mandager: 6. januar – 27. januar – 17. februar - 10. mars - 31. mars



Det er i år satt opp fartsholdere, se under for hvilke tider som er valgt ut

Starttidspunkt:

Start og mål er på Fana Stadion fra kl 18.45

(Nye startpuljer grunnet kryssing av Grimseidvegen)



Pulje 0: 1845 10 km over 55:00 min (kun for 10 km løpere)

Pulje 1: 19.00 5km under 22:30 min/10km under 45min (fartsholder 20:00/40:00)

Pulje 2: 19.01 5km under 25:00 min/10km under 50min (fartsholder 22:30/45:00)

Pulje 3: 19:02 5km under 27:30 min/10km under 55min (fartsholder 25:00/50:00)

Pulje 4: 19:03 5km under 30:00 min (fartsholder 27:30)

Pulje 5: 19:04 5km over 30:00 min (fartsholder 30:00)



Alle får registrert start tiden sin fra det øyeblikket de passerer startstreken, så ingen grunn til «verken stress eller panikk».

Er du påmeldt hele karusellen må du ta vare på startnummeret, det skal benyttes gjennom hele karusellen. Melder du deg på enkeltløp må du hente nytt startnummer for hver gang. Kun startnummer for NECON Vinterkarusellen 2024 – 2025 vil fungere.







Startnummer hentes i gymsalen på Fana Stadion løpsdagen fra kl 18.00 (tidligere på de to første løpene)





Vinterkarusellen bruker samme løype som Sommerkarusellen samt siste halvdel av Vinterkarusellen 2023-2024. Løypen er kontrollmålt og sertifisert for rekorder.







Start og mål som vanlig på Fana Stadion, med puljestarter på ca 150/200deltagere



Taffel og Grans er med i 2024 - 2025 og sponser flaskevann





Hovedsponsor Necon gir gavekort fra Intersport til totalvinnerne på 5 og 10 km. I tillegg får topp 3 på hver av distansene (begge kjønn) medaljr i valørene gull - sølv - bronse.





Erik Hanøy fortsetter som karusellens speaker





Kondis er tilstede med reportasjer og bilder som vanlig.





Flott deltakermedalje til alle som fullfører minimum 5 løp. Utdeling starter på mandag etter løpet.



Grusbanen benyttes parkeringsplass, men med 1000 påmeldte kan det bli fullt for de siste som kommer.

Påmelding Vinterkarusellen 2024 – 2025.



Påmelding enkelt løp (starter 20 dager i forkant av hvert løp)

Voksen kr 200 + event. lisens

Barn/pensjonister (under 15 år / over 65 år): kr 100.- / kr 150.- + event. lisens

Er du Kondis-medlem får du rabatt i årets Necon Vinterkarusell ved å fylle inn ditt medlemsnummer ved påmelding.



Ikke medlem, meld deg inn og benytt rabatten. I tillegg får du en rekke Kondis-fordeler.













