Fra minusgrader og isende vind til plussgrader og snøsmelting var det nye rammer for det andre løpet i 2024 vinterkarusellen. Deltakerne strømmet til i jevnt sig, og til slutt viste det seg at hele 14 ville løpe 3 km mens 15 valgte den lengste etappen.

3 km

Den korte består av to runder på veiene rundt Kristiansand stadion, og hele sju runder for den lengste etappen. Underlaget var delvis løst med et fastere underlag, og det var ingen som hadde tenkt på et rekordløp.

Arve Aakre fra Vågsbygd begynte å løpe her for 25 år siden og har deltatt jevnt siden da. (Foto: Ivar Gogstad)

På den korte distansen var Mari Melsom Kristensen fra Søgne IL best av damene med 15.53. (Foto: Ivar Gogstad)

På herresiden var det ingen som kunne hamle opp med Julian Brons, Flekkrøy løpeklubb som for gjennom løypa på imponerende 10.58. (Foto: Ivar Gogstad)

10 km

På den lange distansen var dødt løp mellom de to beste damene, Caroline Krogh Andersen (520) fra Kristiansand løpeklubb og Randi Dyrkolbotn (505) fra MHI som begge klokket inn på med 45.39. (Foto: Ivar Gogstad)

På herresiden var Ståle Gjelsten, Kristiansand løpeklubb best og den eneste som løp under 40.00. Han kom inn på 38.28.

Lørdag 20.januar går 3.løp i vinterkarusellen i Mandal.