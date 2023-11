– Et snøfall dagen før stevnet skapte litt ekstraarbeid med måking av banen, men noen få plussgrader på løpsdagen sørget for at banen ble tørr og fin før stevnet startet klokka 19.00. Hovedvekten var på 10000 m, hvor seks løpere fullførte i rundt null grader, forteller Tore Bredesen i Snøgg Friidrett til Kondis.

På 10000 meteren løp hele fem av seks mann under 40 minutter. På 3000 og 5000 m var det bare én deltaker, og her ble vinnertidene 11.01,05 og 16.55,07. Alle de åtte deltakerne var menn.

– Deltakerne på løpsstevnet har sitt utspring i en løpegruppe i Snøgg Friidrett som trener fast på banen gjennom hele året, med hovedvekt på felles intervalltrening på tirsdagskveldene, hvor over 20 løpere har møtt opp mer eller mindre fast gjennom sesongen. Dette er det planer om å fortsette med så lenge forholdene på banen gjør det mulig. I tillegg til å trene sammen har gruppa også deltatt på flere store løp, med fellesturer til blant annet Drammen Halvmaraton og Oslo Maraton i september og Hytteplanmila i oktober, forteller Bredesen.



Slik så forholdene ut etter at måkinga var gjort, men heldigvis ble det noen få varmegrader slik at den måka traseen ble både bar og tørr. (Foto: Tore Bredesen)



Tettrioen langer godt ut gjennom svingen. (Foto: Espen Vasby)



MS 3000 m Født Klubb Resultat 1 Fredrik Blehr 1994 Snøgg Notodden Friidrett 11.01,05 MS 5000 m Født Klubb Resultat 1 Kristian Karlsen Brenna 1990 Snøgg Notodden Friidrett 16.55,97 MJ, MS og MV 10000 m Født Klubb Resultat 1 Kjetil Brårud 1982 Snøgg Notodden Friidrett 34.17,07 2 Lars Andreas Arud 1995 Snøgg Notodden Friidrett 35.11,11 3 Rune Godal Kimerud 1984 Snøgg Notodden Friidrett 38.46,23 4 Malo Quiniou 2004 Snøgg Notodden Friidrett 39.02,17 5 Eskil Lindestad 2002 Snøgg Notodden Friidrett 39.45,85 6 Torfinn Hansen Rjukan 1982 Snøgg Notodden Friidrett 42.11,62

Flomlys og nysnø gjorde baneløpet til en sørprega løpsopplevelse. (Foto: Espen Vasby)



Sju av de åtte som var med, er samla før starten går. (Foto: Tore Bredesen)