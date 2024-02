Mohamed Katir var en av dem som klarte å gi Jakob Ingebrigtsen en reell konkurranse i VM i fjor. Det var så vidt Jakob fikk slengt seg foran ham i innspurten av finalen på 5000 meter, og det skilte bare 14 hundredeler mellom dem i mål.

Mohamed Katir er nå foreløpig suspendert av Athletes Integrity Unit (AIU) på grunn av å ha gått glipp av tre dopingtester. Han er altså ikke dømt for brudd på dopingbestemmelsene, men han er foreløpig suspendert.

Ifølge nettstedet insidethegames kommer Mohamed Katir til å anke utestengelsen, og sier selv dette om saken:

– Det er viktig å merke seg at det ikke er snakk om brudd på antidopingregler for bruk av forbudte stoffer eller metoder, og det er heller ikke snakk om unndragelse av dopingkontroll utenfor konkurranse. Det er et enkelt tilfelle som er et resultat av fullføringen av stedsdataene i ADAMS-plattformen. Dette kan ha ført til en feil på stedsangivelsen, sier Katir.

I verste fall kan dette ødelegge for Mohamed Katirs OL-deltagelse, og et nytt oppgjør med Jakob Ingebrigtsen.



Det ble en tett duell i oppløpet på 5000 meter i VM mellom Jakob Ingebrigtsen og Mohamed Katir i VM i fjor. (Foto: Arne Dag Myking)