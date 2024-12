Det var en stor gruppe med nesten 30 løpere i teten på de to første rundene i U23-klassen for menn. Norge hadde med Vegard Vesterhaug Warnes i feltet, men Svorkmo-løperen ble ikke med i det selskapet og la seg rundt nummer 50 i det 76 mann store feltet.

Italienske Konjoneh Maggio begynte kjøret og fikk med seg den britiske tittelforsvaren Will Barnicoat, iren Nicholas Griggs og briten David Stone. Danske Axel Vang Christensen som sjokkerte Niels Laros ved å snappe gullet i U20-klassen et år tilbake, jobbet hardt for å komme seg opp til kvartetten ut på sisterunden uten å lykkes.

Det ble et rent irsk-britisk oppgjør om medaljene med de to britene i føringen inn på det lange oppløpet. Barnicoat så ut til å ha festet grepet, men Griggs kom tilbake og var bare sekundet bak tittelforsvareren over målstreken med Stone som bronsemedaljør.

Joel Ibler Lillesø avsluttet sterkt og ble beste danske på 7. plass, mens Axel Vang Christensen falt tilbake til 17. plass. Sammen med Elias Ariel Aarestrup Shifris på 18. plass tok de danske drenge likevel bronsemedaljen i lagkonkurransen bak Storbritannia og Frankrike.

- Jeg er godt fornøyd med de to første rundene, men kroppen sa stopp i gjørma og sanden der det var seigt. Jeg hadde håpet å halvere 58. plassen i mitt første mesterskap, avsluttet Vegard Vesterhaug Warnes som ble distansert med 1:28 av vinneren.

Vegard Vesterhaug Warnes i bra driv på gresset der han trivdes klart best. (Foto: Einar Børve)

Resultater menn U23:

Rank Name Country Time 1 Will BARNICOAT GBR 18:27 2 Nicholas GRIGGS IRL 18:28 +0:01 3 David STONE GBR 18:31 +0:04 4 Andrii ATAMANIUK UKR 18:35 +0:08 5 Luc LE BARON FRA 18:38 +0:11 6 Konjoneh MAGGI ITA 18:41 +0:14 7 Joel Ibler LILLESØ DEN 18:43 +0:16 8 Kevin KAMENSCHAK AUT 18:46 +0:19 9 Pierre BOUDY FRA 18:47 +0:20 10 Martin PERRIN FRA 18:49 +0:22 --- 58 Vegard VESTERHAUG WARNES NOR 19:55 +1:28

