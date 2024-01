Som publisert i vår forhåndsomtale av rennet, Kulda stopper ikke Budorrennet på lørdag, var den største spenningen hos både arrangører og deltakere knyttet til temperaturen under lørdagens renn. Med fasiten i hånd kan vi si at arrangørene tok riktig avgjørelse om å kjøre rennet, og 323 av 340 startende på maratondistansen fullførte rennet uten store problemer annet enn et trått kaldføre.

I tillegg gjennomførte 29 løpere halvdistansen, slik at antall fullførende løpere på skistadion på Gryllingsætre ble 342 i år mot 319 i fjor. Med 17 DNF-er, et litt lavere antall enn i fjor, kan vi slå fast at det både var forsvarlig og at det store flertallet fikk oppleve et eventyrlig vinterlandskap. Kondis var representert i sporet og underternede angret underveis på at mobilen ikke ble med på runden for å forevige trikkeskinnene som skar gjennom vinterlandskapet med hvite vidder, knallsol og kun en svak trekk fra nord.

Denne idyllen ble foreviget torsdag, men kunne like gjerne vært tatt under årets Budorrennet. (Foto: Martin Skramstad)

Rennet fikk akkurat samme utfall som Romjulsrennet på Sjusjøen forrige helg med Team Ragde Charge-langløperne Andreas Nygaard og Anikken Gjerde Alnæs på topp.

Herreklassen:

Det er en uke til Ski Classics-sirkuset drar i gang igjen i Mellom-Europa etter julepausen, og i år var det flere enn på flere år som tok turen til Budor for å kjøre opp formen eller konservere formen. Andreas Nygaard fortsatte i vinnersporet og vinnertida 1:54:25 på ganske nøyaktig 42 km. Denne gangen var det team-kompis Karstein Johaug Jr. som var nærmest med 13 sekunder, tett fulgt av Team Ramudden-duoen Herman Paus og Johannes Eköf. Også Lyn-løperen Henrik Haugland Syverinsen var med i tetgruppa halvveis, og kom inn til en klar 5. plass to minutter bak.

- Det er gøy å være her under sånne sinnsykt fine forhold, en drømmedag, sa vinneren før start som med et smil om munnen innrømmet at han hadde ryddet plass i fryseren for den halve elgen som alltid er troféet til totalvinnerne på Budor.

Andreas Nygaard blir intervjuet av Martin Skramstad før start.

Etter løpet konkluderte Andreas kort og greit på sin Strava-profil:

- Et dønn ærlig skirenn, kor det va usedvanlig mye tyngre å ligge i front. Sterk i hockey siste 6-7km.

Også toer Karstein Johaug Jr. var fornøyd med både ski og gjennomføring:

- Bra renn, klinka til fra start, ellers var det jevn flyt. Fin gruppe med Paus, Syverinsen, Eklöf og Nygård underveis. Ekstrem fordel å ligge bak!

Treer Herman Paus var heller ikke misfornøyd med dagen:

- Andreas med Toblach - Cortina vibes på slutten ned mot mål, men stort med pallplass i Budor!

Feltet setter seg i bevegelse ut av skyggen på stadion og opp på den hvite vidda. (Foto: Atle Ruud)

20 beste:

Pl. Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Andreas Nygaard Burfjord IL M30-34 1:54:25.0 0:00.0 2 Karstein Johaug Jr Røa AllianseiIL M30-34 1:54:38.0 0:13.0 3 Herman Paus Asker SK M20-24 1:54:39.0 0:14.0 4 Johannes Eklöf Team Ramudden M25-29 1:54:40.0 0:15.0 5 Henrik Haugland Syverinsen Lyn Ski M25-29 1:56:37.0 2:12.0 6 Henrik Vik Tolo Asker SK M25-29 1:59:23.0 4:58.0 7 Anders Høst Lyn Ski M30-34 2:02:30.0 8:05.0 8 Halvor Korbøl Thoner Slåstad IL M30-34 2:03:19.0 8:54.0 9 Heikki Sakari Korpela Kempele M30-34 2:03:27.0 9:02.0 10 Thomas Gifstad Rustad IL M30-34 2:04:01.0 9:36.0 11 Ole Eirik Fuglehaug EKREM Lillehammer Skiklub M25-29 2:04:07.0 9:42.0 12 Erik Ola Jorde NTNUI - Ski M20-24 2:04:10.0 9:45.0 13 Daniel Aakervik Fet SK M20-24 2:04:51.0 10:26.0 14 Sigurd Sollien HULBAK Hemsedal IL M25-29 2:04:57.0 10:32.0 15 Jonas Bergli Snertingdal IF Ski M25-29 2:05:13.0 10:48.0 16 Ole Sollien Hulbak Hemsedal IL M30-34 2:05:14.0 10:49.0 17 Christian Melsom Myhre Heming, IL M35-39 2:05:16.0 10:51.0 18 Amund Vold Milslukern M25-29 2:05:37.0 11:12.0 19 Henrik OLIMB Jevnaker IF Ski M40-44 2:05:41.0 11:16.0 20 Halvor Bade Røa AllianseIL M20-24 2:05:43.0 11:18.0

Kvinneklassen

Anikken Gjerde Alnæs hadde ikke reel konkurranse om seieren og matauken, men kunne melde om en god gjennomkjøring sammen med en bra gruppe menn.

Med 2:15 blank var hun ni minutter foran Team Næringsbanken Store Enso-løperen Michelle Hasle som var en soleklar toer. Videre kom Team Synnfjells Karen Amalie Nordseth inn til 3. plassen foran Karen Marie Håkonsen, også Team Næringsbanken Store Ensos. Totalt fullførte 20 kvinner hele distansen, mens 9 av de 21 på den (drøye) halvdistansen var kvinner.

10 beste:

1 Anikken Gjerde Alnæs Rustad IL K30-34 2:15:00.0 0:00.0 2 Michelle Hasle Team Næringsb. SE K25-29 2:23:58.0 8:58.0 3 Karen Amalie Nordseth Snertingdal IF Ski K20-24 2:37:36.0 22:36.0 4 Karen Marie Håkonsen Kjellmyra IL K25-29 2:45:08.0 30:08.0 5 Ingeborg K. Hoftun NTNUI K20-24 2:49:26.0 34:26.0 6 Tora Helene SEL Ottestad IL K25-29 2:50:15.0 35:15.0 7 Marianne Byfuglien MjøsSki K30-34 2:52:21.0 37:21.0 8 Sunniva Dring Oslo K40-44 2:54:18.0 39:18.0 9 Nora Galåen Kjelsås IL K20-24 2:54:58.0 39:58.0 10 Sofia Holmgård Grava SK K50-54 2:55:28.0 40:28.0

Halvdistansen:

På halvdistansen som målte 24,5 km var Øystein Myrland fra Vind IL på Gjøvik og tyske Carina Eberhardt som er bosatt i Løten, dagens klart beste.

Staten for halvdistansen gikk et kvarter etter hoveddistansen. Her er vinneren Øystein Myrland midt i bildet i fremste rekke. (Foto: Atle Ruud)

Tre beste kvinner: Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Carina Eberhardt SV Freudenstadt Kvinner 1:46:45.0 +0:00.0 2 Marie Waagan Moss Kvinner 1:54:56.0 +8:11.0 3 Tone Sletsjø Vind IL Kvinner 2:07:14.0 +20:29.0 Tre beste menn: 1 Øystein Myrland Vind IL Menn 1:28:57.0 +0:00.0 2 Øyvind Maroni Hakadal Menn 1:36:47.0 +7:50.0 3 Håkon Breie Sjåstad/Vestre Lier IL Menn 1:38:33.0 +9:36.0

Skyggen hadde igjen lagt seg over stadion da de løperne nærmet seg målstreken. (Foto: Rolf Bakken)

