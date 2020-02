​SE FLERE BILDER I BILDEKARUSELLEN ØVERST PÅ SIDEN

Alle foto: Sylvain Cavatz



Det var stor stemning og solid deltagerrekord da Gore-Tex Winterrun arrangerte Oslo Winterrun lørdag kveld. Imponerende 1632 av 1975 påmeldte fullførte, 916 på 10 km og 716 på 5 km.



Aller mest fenget dette konseptet kvinnene som var i stor flertall av deltagerne med 59 % mot 41 % for herrene.



Det er spesielt å løpe i mørket i bygatene, og med masse lyseffekter ble det er fin stemning i området fra Rådhusplassen til Akershus festning. For svært mange var det viktigste å være med på moroa - og kle seg ut litt i tillegg. For andre var det full fart for å hevde seg så høyt på resultatlistene som mulig.





En bukett glade kvinner på Rådhusplassen. (Foto: Sylvain Cavatz)



En av de som løp fort var skikjendis Martine Ek Hagen som valgte Oslo Winterrun framfor NM på ski - hun har jo lagt opp som topp langrennsløper, men viser jo nok en gang at hun er i bra form og kommer fort fram også med joggesko på bena.



På 10 kilometer var det Martine Ek Hagen og Ola Korbøl som var de raskeste med henholdsvis 40:09 og 34:47. på 5-kilometeren ble det seier til Julie A. Wahr-Hansen og Marius Sørli med henholdsvis 19:05 og 16:40.



OPPDATERT SØNDAG KL 20:00: FEIL VINNER PÅ 10 KM KVINNER!

Vi har fått tilbakemelding på at verken Martine Ek Hagen (vinner 10K) eller Rikke Hagen (4.pl 10K) løp Winterrun... vi prøver å få bekreftet dette fra arrangøren. Begge de to startnumrene ble overtatt av herreløpere som vi har fått navnene på, og løperne på 2, 3 og 5. plass fikk således feil sjekker!





Fra starten på 10 km. (Foto: Sylvain Cavatz) ​





Julie Alexandra Wahr-Hansen løper inn til seier på 5 km. Julie Alexandra Wahr-Hansen



SE FLERE BILDER I BILDEKARUSELLEN ØVERST PÅ SIDEN



De raskeste i Oslo Winterrun:

Kvinner 10 km (483 startet, 477 fullførte): 1 1159 Martine Ek Hagen Vitamin Well K20-29 40:09 2 1967 Elvira Vegas OSLO K30-39 40:37 3 1011 Mari Kråkemo DRAMMEN K20-29 41:24 4 1861 Rikke Hagen Drøbak Multisport K40-49 42:18 5 1041 Eva Bakke Sportsklubben Vidar K30-39 42:24 6 2202 Liv Richter K30-39 42:48 7 1287 Katarzyna Nilsen Katarzyna Nilsen K30-39 43:30 8 1098 Silje Sande Supersilje K40-49 43:32 9 1009 Adna Tahirovic Asics Frontrunner K20-29 44:02 10 1236 Siri Kollerud Lillomarka OL K20-29 44:07 Menn 10 km (444 startet, 439 fullførte): 1 1168 Ola Korbøl Mosvik IL - Friidrett M20-29 34:47 2 1034 Kristoffer P.Skonnord Lillehammer IF M20-29 34:47 3 2299 Even Bentzen Løvås Halden IL M30-39 35:05 4 1118 Johan-Jørgen L.Strømberg Sportsklubben Vidar M40-49 35:11 5 1068 Andreas Torsvik OSLO M30-39 35:43 6 1160 Askild Larsen Bøler IF Friidrett M30-39 35:50 7 1169 Olav Vikøren Espenes Bull Ski & Kajakk M20-29 37:29 8 1209 Joakim Mohn HUSØYSUND M20-29 37:55 9 1188 Romain Blanc SAINT JULIEN M10-19 38:22 10 1154 Kjell Arne Olsen Lørenskog Friidrettslag M60-69 38:41 Kvinner 5 km (492 startet, 490 fullførte): 1 12 Julie A. Wahr-Hansen Snoopy K20-29 19:05 2 10 Rebekka Birkeland FREKHAUG K20-29 19:43 3 34 Siri S. Ness Evensmo Team Kondis K30-39 20:12 4 30 Mai Watson IK Tjalve K30-39 20:24 5 1049 Hilde Visthoff Drange Gneist K30-39 20:32 6 29 Ingrid Strømme HØNEFOSS K30-39 21:37 7 27 Julie Nordgård BILLINGSTAD K30-39 22:01 8 96 Jenny Myklebust Ulfsnes BÆRUMS VERK K10-19 22:04 9 81 Kristina Maria Holm HIT - Hard Intensiv Trening K50-59 22:44 10 9 Nora Funkqvist OSLO K20-29 22:54 Menn 5 km (229 startet, 227 fullførte): 1 18 Marius Sørli Ask Friidrett M20-29 16:40 2 44 Tomasz Danielkiewicz Wkb Piast Wroclaw M30-39 17:27 3 785 Mads Blomfeldt Bøler IF Friidrett M40-49 17:38 4 47 Johan Fredrik Furuly ØSTERÅS M30-39 19:13 5 426 Marius Strandheim OSLO M30-39 19:27 6 480 Fredrik Stormo LIER M40-49 19:52 7 751 Hans Krogh Harestad OSLO M40-49 19:59 8 100 Svein-Erik Bakke Rye Sp.Kl. M50-59 20:00 9 74 Vegar Lie Hvittingfoss IL M40-49 20:01 10 778 Kåre Kr Settemsdal GRØA M30-39 20:06



ALLE RESULTATER