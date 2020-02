Filip Ingebrigtsen kom rett fra høydetrening i Sør-Afrika og årsdebuterte ved å utklasse konkurrentene på 1500 m i et internasjonalt innendørsstevne i Düsseldorf.



Filip løp taktisk klokt, åpnet litt forsiktig litt bak i feltet, men økte farten etter hvert. Han gikk opp i tet omtrent etter 1000 m (som ble passert på ca. 2.25). Derfra og inn økte han farten. De tre siste rundene (altså 200 m) gikk på 30.38 - 28.47 - 28.62. Det var spesielt på nest siste runde han distanserte konkurrentene og var i en klasse for seg. Han kom i mål på 3.36,32. Dette var årsbeste i verden. Den forrige årsbeste tilhørte amerikanske Josh Thompson som løp på 3.37,21 i Boston sist lørdag.



3.36,32 var også ny personlig rekord med nesten 2,5 sekunder for Filip Ingebrigtsen. Hans gamle pers ble satt samme sted i fjor da han løp på 3.38,62. Da løp også lillebror Jakob på det som fremdeles er gjeldende norsk rekord - 3.36,02. Filip syntes at det var litt surt å ikke ta norgesrekorden, når han først var så nærme og følte seg i så godt slag, men var ellers veldig godt fornøyd med tirsdagens årsdebut.



– Dette var en bra start på 2020. Når jeg løper slik på grunnform fra høyden i Afrika, så lover det godt, uttalte Filip Ingebrigtsen til TV2.



1500 m-løpet kan du se på VG.



Nye konkurranser venter, for allerede til fredag drar Filip Ingebrigtsen til New York for å delta i et innendørsstevne der lørdag. Hans brødrene Jakob og Henrik har derimot begge droppet innendørssesongen på grunn av skader og befinner seg derfor fortsatt på treningsleir i Sør-Afrika.

Resultater 1500 m menn

POS ATHLETE COUNTRY MARK 1 Filip INGEBRIGTSEN NOR 3:36.32 2 Ismael DEBJANI BEL 3:39.05 3 Vincent KIBET KEN 3:39.49 4 Marius PROBST GER 3:39.70 5 Boaz KIPRUGUT KEN 3:40.16 6 Timo BENITZ GER 3:40.44 7 Saúl ORDÓÑEZ ESP 3:40.59 8 Thiago DO ROSÁRIO ANDRÉ BRA 3:40.59 9 Kumari TAKI KEN 3:44.99 10 Marvin HEINRICH GER 3:46.65 Adam CZERWINSKI POL DNF



Øvrige resultater på mellom- og langdistanse i Düsseldorf​

Menn 800 m heat 1

POS ATHLETE COUNTRY MARK Points 1 Marcin LEWANDOWSKI POL 1:47.23 5 2 Tshepo TSHITE RSA 1:47.52 3 Cornelius TUWEI KEN 1:47.86 4 Guy LEARMONTH GBR 1:47.94 5 Julius LAWNIK GER 1:50.24 6 Álvaro DE ARRIBA ESP 2:12.85 Khaled BENMAHDI ALG DNF

Menn 800 m heat 2

POS ATHLETE COUNTRY MARK Points 1 Marc REUTHER GER 1:46.13 10 2 Adam KSZCZOT POL 1:46.42 7 3 Amel TUKA BIH 1:47.29 3 4 Filip ŠNEJDR CZE 1:47.45 5 Mateusz BORKOWSKI POL 1:49.70 6 Rabi Mohamoud MUBARAK QAT 1:50.64 Evans KIPCHUMBA KEN DNF

Menn 3000 meter

POS ATHLETE COUNTRY MARK Points 1 Selemon BAREGA ETH 7:35.71 10 2 Getnet WALE ETH 7:36.03 7 3 Bethwell BIRGEN KEN 7:36.21 5 4 Birhanu BALEW BRN 7:38.67 3 5 Davis KIPLANGAT KEN 7:40.25 6 Jonas RAESS SUI 7:45.67 7 Mohamed KATIR ESP 7:49.83 8 Maximiliam THORWIRTH GER 7:50.61 9 Marcel FEHR GER 7:50.64 10 Yuta BANDO JPN 7:52.41 11 Hideyuki TANAKA JPN 8:11.73 Gilbert Kwemoi SOET KEN DNF

Kvinner 1500 meter

POS ATHLETE COUNTRY MARK Points 1 Beatrice CHEPKOECH KEN 4:02.09 10 2 Axumawit EMBAYE ETH 4:02.96 7 3 Winnie NANYONDO UGA 4:06.13 5 4 Fantu WORKU ETH 4:06.39 3 5 Darya BARYSEVICH BLR 4:08.53 6 Hanna KLEIN GER 4:08.87 7 Claudia Mihaela BOBOCEA ROU 4:09.81 8 Esther GUERRERO ESP 4:09.88 9 Elise VANDERELST BEL 4:10.33 10 Solange Andreia PEREIRA ESP 4:13.88 11 Vera HOFFMANN LUX 4:17.52 Josephine Chelangat KIPLANGAT KEN DNF



Alle resultater fra stevnet i Düsseldorf