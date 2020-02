Filip Ingebrigtsen valgte en ambisiøs taktikk da han gikk opp i tet halvveis, noe som vi si fire runder fra mål på en 200 meters innendørsbane. Han dro jevnt og trutt, men klarte ikke å mørne konkurrentene nok til å holde dem bak seg på sisterunden. En runde fra mål kom britiske Chris O'Hare forbi, og på de siste 50 meterne måtte Filip se fem løpere til passere slik at han ble nummer sju. Chris O'Hare vant klart på 3.55,61, som er årsbeste i Europa, mens det skilte bare 52 hundredeler mellom andre- og sjuendeplassen.



Filip Ingebrigtsen som kanskje var den største favoritten etter seieren på 1500 m i Frankfurt tidligere i uka, lette litt etter grunnen til at han nå ikke holdt helt inn:



– Det kunne vært veldig mye bedre, for jeg vet jeg er i veldig god form. Men jeg var ikke tung i kroppen, men når jeg skulle dra på, så fikk jeg krampetendenser. Det kan være restitusjon eller at jeg er dehydrert. Jeg tror ikke nødvendigvis det er på grunn av at jeg kommer fra høyden. Vi har ikke kontroll på alle faktorene. Det er litt surt, men det var veldig gøy å springe her, og vi kommer definitivt tilbake, fortalte Filip til TV 2 etter løpet.



Far og trener Gjert Ingebrigtsen mente det var litt gambling å dra så mye, men at det også var en fin erfaring å ta med seg.



– Det er en grei tid, men det kommer jo en haug med luringer forbi på slutten. Det var jo ikke det han hadde sett for seg. Men sånn er det. Når man reiser opp og møter opp, så skal man være konkurranseklar. Dette er på en måte ikke representativt, men han har ingenting å skjemme seg over, uttalte han til TV 2.



Den gamle norske rekorden på 1 mile var på 4.01,55. Den tilhørte Vegard Ølstad og ble satt i 2015. Filip sjøl har den norske utendørsrekorden på 3.49,60.







Overraskende amerikansk rekord i kvinnenes mile-løp



Tyske Konstanze Klosterhalfen og britiske Jemma Reekie var de to store favorittene på kvinnenes mile-løp, men sjøl om Klosterhalfen sørga for stor fart underveis, klarte amerikanske Elle Purrier å henge på og spurte ned de to andre. Hun forbedra sin egen pers med hele 8 sekunder og satte amerikansk rekord med 4.16,85. Tida er den nest beste noensinne i verden - bare Genzebe Dibaba har løpt fortere.



Like bak Purrier satte Klosterhalfen tysk rekord med 4.17,26 og Jemma Reekie britisk rekord med 4.17,88. Også dama på fjerdeplass, canadiske Gabriela Debues-Stafford, satte nasjonal rekord med 4.19,73. Dette vare rett og slett litt av et løp der de fire første satte nasjonal rekord og de sju første noterte personlig rekord.







Ellers løp ni kvinner under 9 minutter på 3000 m med heimefavoritt Allie Ostrander først i mål på 8.48,94. Canadiske Justyn Knight vant 3000 m for menn på 7.46,36 etter en overbevisende spurt.



På 800 m ble det satt amerikansk rekord i både kvinne- og herreklassen. Ajee Wilson som vant på 1.58,26, og Donavan Bazier som løp på 1.44,22, utklassa konkurrentene og sørga for topp stemning under årets utgave av Millrose Games.





Alle resultat