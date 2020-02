Hadde det vært i Kenya, Etiopia eller Japan, der bredden i toppen er usedvanlig stor, kunne det vært forståelig. Men Armangh 3 og 5 km foregår i kveldsmørket i Nord-Irland midtvinters. Likevel var det et utrolig mange som løp særdeles fort.



Da årets løp gikk torsdag kveld, var det ikke kaldere enn at så å si alle britene løp i shorts og singlet, men danske Møller løp i langt på både beina og på overkroppen. På den siste kilometeren dro hun ifra et kobbel av sterke britiske løpere og vant med 8 sekunders margin til Alexandra Bell. Så fulgte løperne tett i tett, og hele 52 av dem løp altså under 10 minuter. Det var rekordmange og en økning på 3 sammenliknet med fjorårets løp.



Herreklassen ble vunnet av Adam Clarke på 13.42. Tida hans var i likhet med Møllers vinnertid ny løyperekord. Hele 21 mann løp under 14 minutter og 139 under 15 minutter. Det siste var en økning fra 113 i fjor.



I Norge er det bare Hytteplanmila som er i nærheten av å mønstre en slik bredde i toppen, men sjøl der mangler det en god del på at så mange løper så fort. I motsetning til Hytteplanmila er Armagh-løpene eliteløp, og sistemann i mål av de 237 fullførende på 5 km løp på 16.49. Vi må også ta med at Shane Heal satte ny verdensrekord på 5 km i klasse 50-54 år med 14.58.



146 damer løp 3 km, og 123 av dem løp under 12 minutter. I tillegg var det 202 menn som løp 3 km og bestemann løp på 8.37.





