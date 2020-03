Det blir fellesstart for 5 og 10 km og hele løypen går på gang og sykkelveier. Det er heller ingen kryssinger av veier med stor trafikk. Start og mål bli på Fana Stadion og det blir minimalt med motgående trafikk av løpere. Det er et lite vendepunkt på 5 km langs Flyplassvegen og for dem som løper 10 km blir det en liten ekstra tur/retur (ca 550 meter) mot Skeie på 2. runden for å kompansere at løperne ikke passerer innom Fana Stadion halvveis. (se rød stripe på løypekart)



Det blir også "tidligstart" i år for dem som ønsker bruke over 1 time i sluttid på 10 km. Da har man muligheten å komme i mål mens det fortsatt er mye folk og god stemning på Stadion. For at det ikke skal bli "trafikkproblemer" underveis kan man ikke endre til 5 km underveis om man velger tidligstart.



Startnummer hentes i kiosken på Fana Stadion løpsdagen mandag 17. februar fra kl 1730.



Meld deg på vinterkarusellen, klikk på logo.





Løypekart. Blå stripe-inn ut av stadion, hvit stripe rundløype, 5 km = 1 runde/ 10 km = 2 runder, rød stripe løpes av 10km på 2. runde, kompensasjon for ikke innom stadion ved vending passering halveis



Gneist har fått til et samarbeide med Veivesenet slik at den nye gang og sykkelveien som ikke er åpnet enda, kan brukes på Vinterkarusellen. Denne går på nordsiden av Flyplassveren, over tunelløpene. Bilvegen er nettopp åpnet, men det kommer til å gå en stund før denne er åpnet for syklist og fotgjengere.



Ved å benytte gang og sykkelvegen på begge sider av Flyplassvegen blir det en rundløype med minimalt med motgående løpere. Også det at 5 og 10 km starter samtidig i puljer gjør at "trafikkproblemer" underveis ikke skal være noe problem for de raske løperne.







REMA 1000 og Taffel er med videre i Vinterkarusellen og sikrer flaskevann til deltagerne.





Start og mål på det nye, flotte toppdekket på Fana Stadion som er blitt rustet opp til en topp moderne friidrettsarene før NM i friidrett 2020. Her skyter Gneist sin trofaste starter, Rolf Haugsvær i gang nok en karusell.





Necon sponser gavekort fra Sport Norge til totalvinnerne på 5 og 10 km . I tillegg blir det medaljer i gull, sølv og bronse til de 3 beste på hver distanse.





Erik Hanøy fortsetter som speaker.





Kondis er tilstede med reportasjer og bilder som vanlig.







Flott deltakermedalje til alle som fullfører minimum 5 løp.





Grusbanen brukes som parkeringsplass under Vinterkarusellen

Påmelding Vinterkarusellen 2019 – 2020.

Påmelding enkelt løp

Voksen kr 150 + event. lisens kr 30,-

Barn/pensjonister (under 15 år / over 65 år): kr 50.-(ingen lisens.)





Kondisreportasjer sesongen 2019 - 2020

Kondisreportsaje ny løype 2019/2020 : Ny løype i Necon Vonterkarusell kontrollmålt

Kondisreportsaje løp 1 - 5.november 2019 : Vinterkarusellen startet opp med kjempeoppslutning

Kondisreportasje løp 2 - 25. november 2019 : 12 år gamle Nora Mjøs vant 5 km

Kondisreportasje løp 3 - 16. desember 2019 : 863 små og store løp Vinterkarusellens Adventsløp

Kondisreportasje løp 4 - 6. januar 2020 : Mye løpsglede i årets første Necon Vinterkarusell

Kondisreportasje løp 5 - 27. januar 2020 : 847 løp Necon Vinterkarusell i godt løpsvær

Kondisreportasje løp 6 - 17. februar 2020 : Marius Sørli tilbake i Necon Vinterkarusell med seier





Kondisreportasjer sesongen 2018 - 2019

Kondisreportsaje løp 1 - 5.november 2018 : Stor oppslutning om Vinterkarusellens sesongstart

Kondisreportasje løp 2 - 26.november 2018: 939 løpere i alle aldre koste seg i Vinterkarusellen

Kondisreportasje løp 3 - 17. desember 2018 : Gode løpstider i alternativ trase på Fana Stadion

Kondisreportasje løp 4 - 7. januar 2019 : Marius Sørli kunne smile bredest

Kondisreportasje løp 5 - 28. januar 2019 : Fire suverene vinnere i karusellen

Kondisreportasje løp 6 - 18. februar 2019 : Tette dueller i Vinterkarusellen

Kondisreportasje løp 7 - 11. mars 2019 : Philip Massacand med knalltid i Vinterkarusellen

Kondisreportasje løp 8 - 1. april 2019 : Endelig dagslys i Vinterkarusellen



Kondisreportasjer sesongen 2017 - 2018

Kondisreportsaje løp 1 - 6.november 2017 : Vinterkarusellen fortsatt populær

Kondisreportasje løp 2 - 27. november : Stor oppslutning også i det 2. løpet

Kondisreportasje løp 3 - 18. desember : 653 deltok i Adventløpet i Vinterkarusellen

Kondisreportasje løp 4 - 8. januar : 866 løp årets første Vinterkarusell i Bergen

Kondisreportasje løp 5 -29.januar : 800 løp Vinterkarusell i Bergen

Kondisreportasje løp 6 - 19. februar : Inger Marie Lie til topps i karusellen

Kondisreportasje løp 7 - 12. mars : Marius Vedvik med sterkt løp i Vinterkarusellen

Kondisreportasje løp 8 - 8. april : Over 700 løp siste løpet i Vinterkarusellen



Kondisreportasjer sesongen 2016 - 2017

Kondisreportasje kontrollmåling 2016: NECON Vinterkarusellen i Bergen ble kontrollmålt

Kondisreportsaje løp 1 - 7.november 2016 :Mer enn 1000 løp Vinterkarusellen i Bergen

Kondisreportasje løp 2 - 28.november 2016 : Rask løping og mange deltagere i karusellen

Kondisreportasje løp 3 - 19.desember 2016 : Vinterkarusellen i Bergen ønsket god jul

Kondisreportasje løp 4 - 9.januar 2017 : Ultraløper vant 5 km i Vinterkarusellen

Kondisreportasje løp 5 - 30.januar 2017 : Vinterkarusellen i Bergen samlet 853 løpere

Kondisreportasje løp 6 - 20. februar 2017 : Trine Larsen vant 10 km i Vinterkarusellen

Kondisreportasje løp 7 - 13.mars 2017 : Stor fart og hard konkurranse i Vinterkarusellen

Kondisreportasje løp 8 - 4.april 2017 : Marius Garmann Sørli først i mål i sesongens siste

Kondisreportasjer sesongen 2015 - 2016

Kondisreportasje løp 1 2.november 2015 : Rekordmange løp Vinterkarusellen i Bergen

Kondisreportasje løp 2 23.november 2015 : Vinterkarusell med puljestart og løpsglede

Kondisreportasje løp 3, 14.desember 2015 : Førjulsstemning i Necon Vinterkarusell

Kondisreportasje løp 4, 11.januar 2016 : Vinterkarusellen med David Bowie - lydspor

Kondisreportasje løp 5, 1.februar 2016 : Litt is stoppet ikke løperne i Vinterkarusellen

Kondisreportasje løp 6, 22.februar 2016 : Vidar Dahle raskest i sesongens 6. vinterkarusell

Kondisreportasje løp 7, 14.mars 2016 : Vinterkarusellen i dagslys og sol

Kondisreportasje løp 8, 4.april : Dagslys og medaljer i sesongens siste løp

Vinterkarusellen Løp 8 - 4. april 2017 from Eirik Myking on Vimeo.





NECON Vinterkarusell på facebook, klikk på logo. NECON Vinterkarusell hjemmeside, klikk på logo