I klasse J-16 i UM ble 1500 meter en oppvisning fra Maiken Homlung Prøitz. Sarpsborg-jenten dro til fra start og kjørte jevnt fort og holdt ledelsen hele løpet igjennom. Hun fikk med seg Leona Andersen Vedvik fra Tønsberg Friidrettsklubb og disse to fikk etter hvert en solid luke til resten av løperne. Det var da også disse to som var klassens store favoritter. Leona måtte etter hvert gi noen meter og hun klarte aldri å ta inn disse meterne opp til Maiken selv om hun gjorde et forsøk på siste runde. I mål skilte det litt over et sekund mellom disse.

Begge disse viste at de har tatt steg fremover siden i fjor og at de må regnes med denne sesongen. Begge forbedret sine personlige bestetider på distansen.

Bak disse kom Kristine Myklegard Kristiansen fra Ranheim IL inn til den tredje medaljen.

J-16 1500 m Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 517 Maiken Homlung Prøitz Sarpsborg IL 4,44,71 2 678 Leona Andersen Vedvik Tønsberg Friidrettsklubb 4,45,92 3 437 Kristine Myklegard Kristiansen Ranheim IL 5,03,58 4 159 Astrid Stigen Fredrikstad IF 5,07,45 5 192 Andrine Slettum Ruud Gausdal Friidrettsklubb 5,11,72 6 394 Aud Irene Nygård Nesodden IF 5,13,25 7 638 Hedda Helgheim Tyrving IL 5,15,47 8 417 Hedda Høntorp Oppegård IL 5,19,09 9 633 Emilie Hauge Krogh Tyrving IL 5,22,59 10 44 Cathrine Grønbech BUL, IL i 5,28,99



Klare til start: Kristine Myklegard Kristiansen, Astrid Stigen og Andrine Slettum Ruud.



Jakter på de to jentene i front: Astrid Stigen, Andrine Slettum Ruud, Kristine Myklegard Kristiansen og Hedda Helgheim

Ingen klarer å holde følge med Maiken Homlung Prøitz.



Hedda Høntorp.



Cathrine Grønbech

Aud Irene Nygård



Hedda Helgheim.

|