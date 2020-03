Oppgjøret i det tredje og beste heatet på 800 meter i klasse G-18/19 ble en like overbevisende seier for Tobias Grønstad som den han hadde levert på 1500 meter. Han gikk hardt ut fra start og det hadde ikke noen betydning at en av dem som hadde en god pers i heatet, Sebastian Casper Plows, var uheldig med starten. Tobias kjørte bare hardt helt til mål og forbedret stevnerekorden med halvannet sekund. Det ble raskt luker til både Casper og Theodor Berre Jacobsen. I mål var det Sebastian Casper Plows som akkurat klarte å sikre seg sølvmedaljen foran Marius Ingebrigtsen. Theodor Berre Jacobsen tok fjerdeplassen.

I det andre heatet gjorde både Hans Magne Tjosevik Asheim fra Sandnes IL og Elias Røyneberg fra Sarpsborg gode løp som bragte dem inn på 5. og 6. plass sammenlagt.

Det første heatet ble vunnet av Fredrik Thomassen fra Fyllingen IL etter et spurtoppgjør med Nani Kula fra Ullensaker/Kisa.

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 186 Fredrik Thomassen Fyllingen IL (Allianse) 2,09,11 2 692 Nani Kula Ullensaker/Kisa IL Friidrett 2,09,83 3 357 Younes Abdellaue Lørenskog Friidrettslag 2,11,59 4 557 Simen Holen Steinkjer Friidrettsklubb 2,12,12 5 112 Mats Fredriksen Dimna IL 2,13,08 6 76 Haakon Andreas Hangstad BUL-Tromsø, Friidrett 2,17,93

Heat: 2

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 486 Hans Magne Tjosevik Asheim Sandnes IL 2,03,14 2 513 Elias Røyneberg Sarpsborg IL 2,03,22 3 307 Anders Nyhus Røsbjørgen Klæbu Løpeklubb 2,04,05 4 542 Sindre Tøllefsen Sortland Friidrettsklubb 2,06,36 5 58 Nils Christian Christensen BUL, IL i 2,06,64 6 199 Eirik Seegaard Gjøvik Friidrettsklubb 2,07,01 7 544 Vegard Solheim Sortland Friidrettsklubb 2,10,60

Heat: 3

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 68 Tobias Grønstad BUL, IL i 1,53,08 2 403 Sebastian Casper Plows Nittedal IL 1,58,55 3 267 Marius Ingebrigtsen Idrettslaget Skjalg 1,58,65 4 710 Theodor Berre Jacobsen Vidar, Sportsklubben 1,59,39 5 13 Ole Lyngbø Ask Friidrett 2,04,59 675 Håvard Fluge Petterson Tønsberg Friidrettsklubb DNS

Plasseringtotal

Plass: Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 68 Tobias Grønstad BUL, IL i 1,53,08 2 403 Sebastian Casper Plows Nittedal IL 1,58,55 3 267 Marius Ingebrigtsen Idrettslaget Skjalg 1,58,65 4 710 Theodor Berre Jacobsen Vidar, Sportsklubben 1,59,39 5 486 Hans Magne Tjosevik Asheim Sandnes IL 2,03,14 6 513 Elias Røyneberg Sarpsborg IL 2,03,22 7 307 Anders Nyhus Røsbjørgen Klæbu Løpeklubb 2,04,05 8 13 Ole Lyngbø Ask Friidrett 2,04,59 9 542 Sindre Tøllefsen Sortland Friidrettsklubb 2,06,36 10 58 Nils Christian Christensen BUL, IL i 2,06,64 11 199 Eirik Seegaard Gjøvik Friidrettsklubb 2,07,01 12 186 Fredrik Thomassen Fyllingen IL (Allianse) 2,09,11 13 692 Nani Kula Ullensaker/Kisa IL Friidrett 2,09,83 14 544 Vegard Solheim Sortland Friidrettsklubb 2,10,60 15 357 Younes Abdellaue Lørenskog Friidrettslag 2,11,59 16 557 Simen Holen Steinkjer Friidrettsklubb 2,12,12 17 112 Mats Fredriksen Dimna IL 2,13,08 18 76 Haakon Andreas Hangstad BUL-Tromsø, Friidrett 2,17,93



Tobias Grønstad kjører hardt ut fra start.







Theodor Berre Jacobsen er her rett bak Tobias, Sebastian Casper Plows er bak ham igjen.

Tobias Grønstad får raskt en stor luke til sine konkurrenter.

Marius Ingebrigtsen ogTheodor Berre Jacobsen ligger her på plassene bak Tobias.



Inn mot mål er konkurrentene langt bak Tobias.

Det blir Sebastian Casper Plows og Marius Ingebrigtsen som tar et spurtoppgjør om sølvmedaljen.

Den sure (?) fjerdeplassen går til Theodor Berre Jacobsen .



Ole Lyngbø må seg seg fraløpt av sine konkurrenter, riktignok i det beste heatet.



Heat 2 blir avgjort i et spurtoppgjør mellom Elias Røyneberg og Hans Magne Tjosevik Asheim.



Heat 2: Sindre Tøllefsen og Nils Christian Christensen.



Heat 2: Vegard Solheim

Heat 1 blir vunnet av Fredrik Thomassen fra Fyllingen IL etter et spurtoppgjør med Nani Kula fra Ullensaker/Kisa IL.