Antallet løpere var omtrent det samme som i det forrige løpet så nå har Vinterkarusellen tydeligvis med alle dem som har bestemt seg for å gjennomføre hele sesongen. Og veibyggingen i Fana går sin gang uten at det stopper karusellens løp.

På premiepallen fikk man denne gangen et nytt navn i kvinneklassen, Rebekka Birkeland vant 5 km foran den rutinerte pallgjengeren Inger-Marie Schjøtt Lie. Vi kjenner Rebekka som fjorårets vinner av motbakkeløpet Oppstemten Opp, samt gode plasseringer på Knarvikmila og Ulriken Opp. Selv om hun løp litt feil inn mot Fana Stadion så holdt det til å holde unna Inger-Marie mot mål.

De beste herrene på 5 km kjenner vi fra premiepallen tidligere i vinter: Andreas Skulstad Størkson, Daniel Beeder, Thomas Schjøtt Hannevig.

Gullgrossisten Lina Rivedal var det heller ikke denne gangen noe for konkurrentene å gjøre med på 10 km, men her fikk vi et gjensyn med Rikke Thorsheim som prøvde å utfordre i hvert fall. Franske Anaïs George-Molland tok den siste pallplassen her.

De beste herrene på 10 km var denne gangen to triatleter fra Tønsberg, Cedrik Bakke Christophersen og Sebastian Wernersen. Andreas Torsvik tok her andreplassen.



Først skal deltakerne løpe nesten en hel runde inne på Fana Stadion før de kommer ut i løypen.



Det er mange som nå har løpt nok løp til å få deltakermedaljen. Her er noen av dem som mottok medaljen i dette løpet.



Premiepallen kvinner 5 km: Inger-Marie Schjøtt Lie, Rebekka Birkeland og Ragnhild Breisnes Utkilen.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3734 Rebekka Birkeland Bergen K20-34 19:34 2 123 Inger-Marie Schjøtt Lie Kpmg K20-34 19:40 3 3736 Rebecka Leia Ilona Heldal Fana IL K1-14 20:53 4 138 Ragnhild Breisnes Utkilen BERGEN K20-34 21:14 5 1416 Nancy Sommer Rema 1000 K50-54 22:40 6 1426 Ingrid Øvregard Bønes K20-34 22:55 7 3691 Victoria Osen Varegg Fleridrett K1-14 23:02 8 137 Hanne Tande BØNES K50-54 23:04 9 987 Marianne Rolland Wintershall Dea K40-44 23:36 10 1301 Ida Nipen Egeland BFG Bergen Løpeklubb K35-39 23:44 11 686 Kristin Grevstad DNB K20-34 24:07 12 86 Renate Hoddevik BERGEN K20-34 24:21 13 403 Nathalie Nilsen SANDSLI K1-14 24:26 14 404 Mie Nilsen SANDSLI K1-14 24:26 15 780 Hanne Cecilie Braarud Norce Norwegian Research Centre AS K45-49 24:32

Kommentar: Rebecka Leia Ilona Heldal står her oppført med en tredjeplass. Grunnen til at hun ikke kom på premiepallen er at hun har startet i en senere startpulje. Arrangøren stiller krav til at de som premieres som de beste må starte i første pulje.



Premiepallen herrer 5 km: Daniel Beeder, Andreas Skulstad Størkson og Thomas Schjøtt Hannevig.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1445 Andreas Skulstad Størkson Gneist M15-19 16:59 2 1417 Daniel Beeder Rema 1000 M20-34 17:34 3 157 Thomas Schjøtt Hannevig BERGEN M20-34 17:36 4 3731 Benjamin Dolva SOFIEMYR M20-34 17:42 5 3715 Alexander Ødegård Fludal Varegg Fleridrett M20-34 18:04 6 178 Lars Breivik Republikken CK M35-39 18:40 7 670 Tommy Birkeland DNB M40-44 18:58 8 459 Emil Namtvedt Viking M1-14 19:00 9 1209 Oddvar Moldestad Ask Friidrett M45-49 19:11 10 3692 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag M50-54 19:33 11 974 Jakob Tveten Søyland Bergen CK M15-19 19:46 12 3727 Tore Lie Bjarg IL M35-39 19:47 13 1299 Åsmund Hellesøy Stord IL (Allianseidrettslag) / Stord IL Langrenn M45-49 19:50 14 3696 Yingnan Cai Gneist M15-19 19:59 15 3699 Morten Sivertsen LODDEFJORD M50-54 20:00



Thomas Dale Romslo løp sammen med bestefar Ingar Romslo. I følge bestefar var dette første gangen han ble slått av sitt barnebarn. Vi kan vel anta at det sikkert kan komme til å gjenta seg...



Premiepallen kvinner 10 km: Rikke Thorsheim, Lina Rivedal og Anaïs George-Molland.

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 607 Lina Rivedal Varegg Fleridrett K20-34 37:27 2 3733 Rikke Thorsheim FYLLINGSDALEN K20-34 38:38 3 1007 Anaïs George-Molland Wolf Training K20-34 40:40 4 1172 Torunn Jensen BØNES K20-34 44:06 5 717 Janne Skare FYLLINGSDALEN K35-39 45:27 6 548 Annemarie B. Aarnes Cowi K35-39 46:12 7 648 Ingebjørg Igland OS K40-44 46:42 8 1361 Linda Fimreitejensen Opptur K40-44 46:54 9 1353 Katrine Abbedissen NHH K20-34 49:32 10 941 Agneta Østbye Schlumbergern Welfare K40-44 49:51 11 764 Yasmin Moussavi Norce Norwegian Research Centre AS K20-34 50:00 12 756 Tonje Fyhn Norce Norwegian Research Centre AS K35-39 50:51 13 443 Mai-Helen Hansen KOLLTVEIT K35-39 51:02 14 624 Kirsti Gaupseth Aker Solutions K35-39 51:34 15 589 Anne Jernes Søreide Fysioterapi K50-54 51:42



Premiepallen menn 10 km: Andreas Torsvik, Cedrik Bakke Christophersen og Sebastian Wernersen.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 3694 Cedrik Bakke Christophersen Tønsberg Triathlonklubb M15-19 33:56 2 308 Andreas Torsvik OSLO M20-34 34:13 3 3695 Sebastian Wernersen Tønsberg Triathlonklubb M15-19 35:03 4 697 Leif Kåre Hatlevoll DNB M35-39 35:07 5 713 Fredrik Madsen Bergen Triathlon Club / Team Trivest M45-49 37:09 6 1440 Tor Andre Krogstad BERGEN M20-34 37:11 7 3697 Eivind Hermansen Varegg Fleridrett / Equinor M40-44 37:55 8 1133 Ole-Jacob Birkeli Matvareexpressen M20-34 37:57 9 3683 Przemyslaw Machul Bergen Kommune B.I.L. M20-34 38:17 10 143 Ove Dalseid HSI M45-49 38:23 11 872 Gjermund Galleberg NESTTUN M40-44 38:26 12 488 Jørgen Rokne Dahle Varegg Fleridrett M15-19 39:09 13 112 Richard Lunde OS M35-39 39:13 14 665 Jonny Andersen DNB M45-49 39:37 15 3274 Jon Vegar Bjune BLOMSTERDALEN M40-44 39:48



Vinterkarusellen tilbyr flaskevann til deltakerne etter målpassering.



I Vinterkarusellen treffer man på mange blide løpegjenger, slik som denne.