Kondis' terminlister oppdateres fortløpende med hvilke norske løp, renn og ritt som blir avlyst og utsatt. Men sjøl om det ikke står AVLYST eller UTSATT ved et løp, så gir ikke det noen garanti for at løpet blir arrangert. En god del arrangement kan bli avlyst uten at Kondis blir informert, og det anbefales derfor også å følge med på de enkelte arrangementenes heimesider og Facebook-sider.



Av større løp etter 26. mars som allerede er blitt avlyst, kan vi nevne Fredrikstadløpet, H3 Hoka Vårløp på Hamar og Råskinnet i Oslo. Men det samme vil nok med stor sannsynlighet skje med mange flere løp. Parkrun har avlyst alle løp i en rekke land, inkludert Norge, til og med utløpet av mars.



Fornebuløpet og Baksjøløpet har begge gått ut med at løpene utsettes til september. Mens Fornebuløpet har datoen klar, 30. september, har Baksjøløpet ennå ikke bestemt eksakt dato.



På Sentrumsløpets heimeside kan vi lese at de vil komme til å utsette løpet dersom det ikke blir mulig å arrangere det 25. april som er den terminfestede datoen.



Holmenkollstafetten, som er det største vårløpet målt i antall deltakere, skrev i går følgende på sin heimeside:

"Holmenkollstafetten er planlagt 9. mai 2020. Fremover mot arrangementet vil vi forholde oss til helsemyndighetenes informasjon og råd. Det er nå lagt ned forbud mot alle arrangementer til og med 26. mars, men det er understreket at forbudet kan blir utvidet. Vi jobber med å få oversikt over hvordan dette vil påvirke stafetten, som er to måneder frem i tid. Vi kommer med informasjon så snart vi vet noe mer."

Det er nok situasjonen for mange andre løpsarrangører også - at de ser situasjonen an, håper på det beste, men er forberedt på at løpet må avlyses eller utsettes. Hvis ting skulle normalisere seg i løpet av våren eller sommeren, vil vi gå en veldig innholdsrik og spennende høstsesong i møte.





Ready har bestemt å avlyse Råskinnet som skulle gått 2. mai. (Foto: Heming Leira)