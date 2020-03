19.mars inviterte vi til virtuelt maraton- og ultraløp for våre medlemmer, og vi ønsket også at dere skulle sende oss litt omtale fra løpene, slik at andre kunne få inspirasjon til egne løp der de bor.

Virtuelle løp hver måned til konkurranseforbudet er opphevet

På kort tid har allerede fem løpere sendt inn sine resultater til mars-"konkurransen" som avsluttes tirsdag 31. mars. Dagen etter starter samme opplegg for april, les mer om det her:

Det er ikke tiden og konkurransen som er det viktige, men å holde treningsmotivasjonen oppe til vi igjen kan løpe ordinære konkurranser. Når vi nå arrangerer virtuelt maraton- og ultraløp for våre medlemmer, er det mer et forslag til langtur enn en konkurranse. Konkurransen er først og fremst med deg selv. Men, det er også et tilbud som kan erstatte det ultraløpet eller det maratonløpet du hadde planlagt å løpe denne våren - og som ville kvalifisert til Kondis-utmerkelsene "5 maratonløp på norsk jord" og "Utraløpsfatet".



Disse har foreløpig sendt inn sine bidrag, se omtale nedenfor tabellen

23. mar Maraton Per Ove Nordli Kyststien fra Holmen til Filtvedt, Asker 23. mar Ultra Jørgen Wilthil 10 runder i Krokstadelva, Nedre Eiker 26. mar Ultra Kristian Jahre Runde på veg og terreng fra Holmestrand 27. mar Ultra Kjell Vidar Opdal 10x tur/retur Elvelangs ved Åssiden, Drammen 28. mar Maraton Øyvind Loftås Tur/retur på Tunesvegen i Arna, Bergen



Per Ove Nordli

23. mars. 42,23 km 4:35:46 (751 hm)

Jeg tok bussen idag fra Holmen til Filtvet og løp hjem langs kyststien i Asker. 42.2km





Venter på bussen...





Filtvedt, en maraton hjemmefra.









Jørgen Wilthil

23. mars 51,34 km 4:44:18 (328 hm)

Siden Fornebu Cannonballs ble avlyst, løp jeg dette alene i en 5 km rundløype i nærheten av der jeg bor (Krokstadelva, Drammen).





Kristian Jahre

26. mars 50,75 km 5:37:57 (657 hm)

Løp ei lang rundløype i egen kommune. Start hjemmefra, midt i løypa i Holmestrand maraton, nordover på kyststien mot gamle Sande kommune, opp og over den beryktede Hanekleiva (her passerte jeg support-/startstasjon for Soria Moria Verdens Ende - hvor det var totalt ugjenkjennelig etter hogst), videre til Hof og Sundbyfoss før jeg vendte nesa hjemover.



Amatørmessig som jeg er, hadde jeg med for lite mat - og gikk fullstendig næringstom på slutten. Pytt, pytt. En flott tur - og målet om både å lufte hodet og få løpt en ultraløpsdistanse er oppnådd.





Blid Kristian på tur.









Langs Holmestrandsfjorden nordover mot Sande.





Fra Hanekleivane med utsikt mot Sande.



Kjell Vidar Opdal

27. mars

50,03 km 5:25:27 (moving time 5:00:14) 239 hm

Da har jeg debutert som arrangør og deltaker i eget løp.

Løpets navn: Åssia Ælvelangs 50

Sted: Åssiden, Drammen

Konsept: Løpe fram og tilbake til 50 kilometer er tilbakelagt

Arrangør: Løpegruppa Kjeppjagd (bestående av meg)



Traseen er omtrent 5,3 kilometer tur-retur og følger Drammenselva på brede småkuperte gangveier hvor underlaget består hovedsaklig av grus og litt terreng/sti. Underveis løpes det gjennom Muusøya brygge, Åssiden Elvepark, Drammen Camping, Pålsøya og Åssiden strand.



Løpet ble lagt til fredag 27. mars var i gang litt før 07.00. Temperaturen var på seks grader og været noe disig. Jeg merka at kroppen strengt tatt ikke var godt nok trent for distansen så derfor gjorde det underverker for motivasjonen når jeg fikk en heiagjeng etter 35 kilometer. Med sluttid på 5.25 blei det ikke satt ny pers men jeg er strålende fornøyd med å ha gjennomført!



Tekst: Kjell Vidar Opdal, Løpegruppa Kjeppjagd

Bilder: Hanne Michaelsen, støttende kone





Supersupporter som også lagde diplom til pappa.





Supersupporteren med "Heia Pappa"-skilt.





Elvelangs i over 5 timer...





Hele løpet gikk langs elva....





Klokka som røper start grytidlig på morgenen, og 50 løpte kilometer.





Stravadokumentasjonen... som høydepprofilen viser var det knalltøffe bakker underveis. Eller...



Øyvind Loftås

28. mars 42,3 km 2:54:25 (211 hm)

Da har jeg gjennomført mitt maraton for Mars 2020.



Tiden ble 2.54.25. Det var bar asfalt, lite vind, ca7°C og langt mellom hver gang jeg såg folk. Meningen var egentlig å løpe Hannover 26.apr, men det ble naturlig nok også avlyst.



Gårsdagens tur ble løpt I Nike next%, fordi jeg ønsket å "spare" disse skoene til en spesiell anledning, og så mye mer spesielt enn dette finnes vel kanskje ikke? Det er i det minste ganske forskjellig ift et stort maratonarrangement. Med dette løpet kan jeg feire mitt 20.maraton og setter stor pris på at Kondis kan registrere løpet.





Det ble ingen utenlandsmaraton på Øyvind Loftås i denne omgangen...







Da ble det i stedet en maraton hjemme i Arna langs Sørfjorden med utsikt mot Osterøy på andre siden.



En som ikke deltok i Kondis Virtuelle maraton- og ultraløp:

