I disse dager da vi ikke lengre kan møtes på startstreken er det mange som trenger litt ekstra motivasjon for å trene. Bergen City Maraton - som skulle vært arrangert 25. april - har derfor utviklet en plattform hvor løperne kan ‘møtes’ å konkurrere mot hverandre: BCM Virtual Race

Reglene er enkle:

1. Meld deg på ønsket distanse

2. Gå ut å løp

3. Legg inn ditt resultat

4. Motta din digitale premie på e-post,

5. Sjekk resultatlister & sammenlign med andre i din klasse.

Du kan delta i så mange løp som du ønsker. BCM Virtuel Race er inndelt i to kategorier, mosjonsklasse og konkurranseklasse. Det er full klasseinndeling (unntatt for løpere under 18 år). I mosjonsklassen taster deltakerne inn sin tid manuelt, i konkurranseklassen lastes tid inn via Strava-tilkobling eller ved å laste opp GPX-filer. Du linker enkelt opp din smartklokke eller app ved påmelding.

Vis solidaritet! Hold 1 meter avstand – løp der det er lite folk – maks 5 personer.



Mer info på løpets hjemmeside inkl link til påmelding

Det er utviklet egne medaljer for BCM Virtual Race.