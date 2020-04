Siden det ikke var mulig å arrangere Fløyenkarusellens avslutningsløp den 25. mars på grunn av restriksjonene rundt koronapandemien ble det arrangert et åpent løp med egen tidsregistrering gjennom den første uken av april. Her fikk løperne prøve seg i den samme løypen med å ta tiden selv, men værforholdene var like skiftende som aprilværet pleier å være med både tung snø, slaps, vind og regnbyger, men også flott vårvær med behagelige temperaturer.

Det var like fullt mange som hadde prøvd seg på bakken opp til Fløyen, og da registreringen ble avsluttet den 9. april viste resultatlisten at 16 kvinner og 24 menn hadde gjennomført ett eller flere forsøk.

Det ble en debutant som feide inn på topp i herreklassen, Jens Dybvik gjennomførte på tredje beste tid, over halvminuttet bedre enn nestemann, Kristoff Bjørn Simon. Nå kjenner vi Jens Dybvik fra gode motbakkeløp i både Stoltzen og Ulriken så ukjent er han jo ikke med denne type løp, men han har ikke deltatt i årets Fløyenkarusell før nå.

Beste kvinne ble også denne gangen unge Thea Knutsen på klart beste tid, og hun har dermed vunnet alle løpene i årets Fløyenkarusell. Bak henne på resultatlisten fulgte de mer rutinerte løperne Jill Terserus og Sophie Dedekam Kryvi.



Det ble Thea Knutsen som stod igjen med den klart beste tiden for kvinnene da registreringen ble avsluttet den 9. april. Her poserer hun sammen med en av de yngre Vareggløperne, Nora Schilbred-Eriksen etter det tredje løpet i Fløyenkarusellen. (Foto: Arne Dag Myking)



Løpsdager: 1. - 9. april 2020

Resultatliste Kvinner Løype: 1 Return

Plass Navn Klubb Tid 1 Knutsen,Thea Varegg 13:06 +00:00 2 Terserus,Jill Bergen Kommune B.i.l 14:24 +01:18 3 Dedekam Kryvi,Sophie Fana Il 14:29 +01:23 4 Sommer,Nancy Varegg - Fjellgeitene 14:35 +01:29 5 Vannes,Solveig Hsi 15:12 +02:06 6 Liland,Hanne Varegg - Fjellgeitene 15:16 +02:10 7 Gjermstad,Marit Varegg 15:26 +02:20 8 Fjellheim,Hilde Uten Klubb 15:31 +02:25 9 Trösse,Christiane Varegg 15:39 +02:33 10 Nygård,Ann Eileen Ditlevsen Varegg - Fjellgeitene 15:46 +02:40 11 Babikova,Jana Dalen Ultra 17:54 +04:48 12 Sørland,Gunn-Therese Fjellgeitene 17:59 +04:53 13 Mikkelsen,Lise Bergheim Varegg 18:04 +04:58 14 Knardal,Solgunn E. Varegg - Fjellgeitene 18:06 +05:00 15 Morvik,Bente Varegg 18:43 +05:37 16 Orstein,Astri Hsi 19:54 +06:48



Her ser vi at Jens Dybvik ikke er helt uvant med å løpe i bratte bakker. Fra Oppstemten Opp i fjor. (Foto: Arne Dag Myking)



Løpsdager: 1. - 9. april 2020

Resultatliste Menn Løype: 1 Return

Plass Navn Klubb Tid 1 Dybvik,Jens Uten Klubb 10:53 +00:00 2 Simon,Kristoff Bjørn Bukkene Bruse På Gang Igjen 11:27 +00:34 3 Nilsen,Ørjan Fjellgeitene 11:50 +00:57 4 Skeie,Henning Varegg - Fjellgeitene 11:53 +01:00 5 Engeli,Lars Varegg - Fjellgeitene 12:01 +01:08 6 Bongom,Bjørn Harald Varegg - Fjellgeitene 12:03 +01:10 7 Andresen,Trygve Varegg - Fjellgeitene 12:05 +01:12 8 Kalchev,Angel Varegg - Fjellgeitene 12:44 +01:51 Przemek,Machul Edru Polakker 12:44 +01:51 10 Yndestad,Stian Fjellgeitene 12:49 +01:56 11 Thomassen,Pål Varegg - Fjellgeitene 12:50 +01:57 12 Sommer,Anders Varegg 12:51 +01:58 Hellen,Bjart Are Rådgivende Biologer 12:51 +01:58 14 Refsnes,Bjørn Erik Starefossløperne 13:01 +02:08 15 Sørhøy,Frode Fjellgeitene 13:12 +02:19 16 Oen,Knut Varegg - Fjellgeitene 13:59 +03:06 17 Kjærner-Semb,Jan Varegg 14:15 +03:22 18 Grove,Knut Varegg 14:20 +03:27 19 Holter,Christian Varegg 14:22 +03:29 20 York,John Nova Fjellgeitene 14:48 +03:55 21 Fondevik,Jan-Ove Uten Klubb 15:11 +04:18 22 Fjøsne,Vidar Dalen Ultra 16:05 +05:12 23 Morvik,Arvid Varegg 16:28 +05:35 24 Gjesdal,Johs Varegg 18:44 +07:51



Her ser vi Jill Terserus avslutte sin halvmaraton i Åsaneløpet i fjor. (Foto: Arne Dag Myking)