Det hadde bygd seg opp gradvis etter at en del av de beste norske syklistene hadde lagt bak seg turer på både 400, 500 og 600 km. Før påskehelga toppa Fridtjof Røinås lista med 601 km.



Samtidig var det flere som stod fram og advarte mot denne konkurranseformen og mente at den verken var sunn eller formoppbyggende.



Og noen valgte å ikke lytte til advarslene. Sindre Kulset var en av dem.



– Jeg koser meg alltid på rulla, og som aktiv rytter er ikke dette noe jeg kommer til å få gjøre igjen. Så jeg prøvde å nyte dagen best mulig, fortalte Sindre Kulset til procycling.no etter at stuntet var over.



21-åringen holdt en gjennomsnittsfart på drøye 35 km i timen. Delvis benytta han seg av Swift, og ellers så han en dokumentar og en dramaserie på TV eller hørte på musikk.





Videooppsummering av stuntet.



Sindre Kulset var klar på at det av sikkerhetshensyn var en stor fordel at han sykla inne. Utesykling i trafikken mente han ville vært uforsvarlig:



– Når det er snakk om såpass lange distanser, mener jeg personlig at det ikke burde være et alternativ. Vi er midt i en nasjonal helsekrise, og da skal det ikke brukes helseressurser på meg fordi jeg hadde lyst til å sykle langt og mistet fokus etter 16 timer og krasjet med en bil, fortalte han til procycling.no.



Så gjenstår det å se om noen andre vil sykle enda lenger - inne eller ute - før de ordinære sykkelkonkurransene er i gang igjen om forhåpentligvis ikke alt for lenge.





Sindre Kulset hadde rigga seg til med vifter, storskjerm og ernæring lett tilgjengelig. (Foto: privat)



