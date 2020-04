Kondistreninga i Elverum sitt hjemmepåske-opplegg med "kriminelt spennende" og sprekt tilsnitt slo virkelig an med overraskende stor oppslutning og mange positive tilbakemeldinger underveis og i etterkant. Totalt har 77 testet påskeformen i et eller flere segmenter, og vel halvparten fullførte påskecupen og var med i trekningen av premier fra den lokale samarbeidspartneren Larsen Sport og gavekort fra Kondis.

Løypene var inspirert av kjent påskekrim og satte krav til tempo og stayerevne på en flat 5 km, taktomslag i en kupert sprint på en mile med avslutning i trapper samt klatring i et tøft motbakkeløp på drøye 3 km.



Motivasjonen har nok vært ulik for de som lot seg lokke til forhåndsdefinerte treningsøkter i nærmiljøet, men mange satte seg tydeligvis som mål å gjennomføre alle tre løpene. For de med mest konkurranseinstinkt var taktikk med rekkefølge på løpene og hensyn til vindforhold med i bildet. Mange har også prøvd seg på den samme løypa flere ganger i løpet av uka, så antall løp er enda flere enn det som går fram av bestetidene på Strava-rankingene.

De tre løpene som inngikk i Kondis' påskecup 2020:

1. «Melkesyras lange farvel» (MLF) - 3,1 km motbakkeløp i Hernes.

2. «Sofaens blodige hevn» (SBH)- 5,0 km på gangveg i Strandbygda

3. «Djevelen kjeder seg ikke» (DKSI) - 1,6 km kupert løype i Ydalir



Maiken Caspersen Falla satte standarden tidlig i uka i to av løypene, men Lene Nylund var klart best av de som fullførte alle tre fulgt av Reidun Andreassen og Kristine Hagen som knep 3. plassen. I herreklassen kom Magnus Torp Antonsen som en rakett på slutten av uka og tok KOM-en på alle tre segmentene etter at Tore og Erlend Stafset hadde hatt prestisjefylte familieoppgjør om ledelsen innledningsvis.

Det er forøvrig gjennomsnittlige km-tider for de tre løpene som teller i sammendraget slik at hvert løp er like viktig. Summerer vi tidene gjør det likevel lite utslag unntatt for to herrer og to kvinner som ville byttet plass i sammendraget.

Virtuelle løp vil jo bli tilbudet for å mette konkurranselystne minst to måneder til, så initiativtakerne Askild Bø og Rolf Bakken har allerede gjort seg noen tanker om en vårcup som oppfølger etter at oppslutning langt oversteg forventningene i premieren. Strava-segmenter er også mer konkurranselikt enn andre virtuelle løp hvor profil, underlag og oppmålt distanse kan variere mye. Erfaringene med å basere seg på oppmålte segmenter var i hovedsak positive, men enkelte avvik vil alltid forekomme siden alle bruker forskjellig "tidtakerutstyr".

Lene Nylund, som også vant det forrige lavterskel-løpet i Elverum i november, var best på den andre siden av denne spesiell vinteren. Her sammen med herrevinneren av Elverum Halvmaraton 24..november, Henning Aasen, som ble 4. mann i Påskecupen. (Foto: Wenche Norberg-Schulz/Østlendingen)



Resultater Kondis' påskecup 2020: Kvinner: SBH DKSI MLF Gj. Snitt Plass Navn 5,0 km 1,6 km 3,1 km 9,7 km 1 Lene Nylund 03:47 03:49 04:44 04:07 2 Reidun Andreassen 04:14 04:14 05:01 04:30 3 Kristine Hagen 04:53 04:15 05:38 04:55 4 Dorte Løvhaug Johnsen 04:31 04:51 05:35 04:59 5 Kjersti Kjeldaas 04:37 04:48 05:49 05:05 6 Astrid Hagen 04:39 05:14 05:43 05:12 7 Marit Aamdal 04:40 05:02 06:03 05:15 8 Berit Schulstad 04:55 04:49 06:05 05:16 9 Marit Norberg-Schulz Hagen 04:52 05:05 06:01 05:19 10 Sintija Vagale 04:59 04:54 06:11 05:21 11 Une Fjerdingstad 05:14 04:56 06:21 05:30 12 Ida L. Bergundhaugen 06:06 05:38 07:17 06:20 13 Ingvild Johansen 06:56 07:04 07:59 07:20 14 Hanne Sigstad 06:38 07:11 08:28 07:26 15 Margrethe Bergaust Fullført Fullført Fullført Fullført Menn: 1 Magnus Torp Antonsen 03:16 03:15 03:48 03:26 2 Tore Stafset 03:17 03:21 04:00 03:33 3 Erlend Stafset 03:19 03:20 04:02 03:34 4 Henning Aasen 03:34 03:45 04:32 03:57 5 Bjørn Høye 03:44 03:44 04:26 03:58 6 Kenneth Dæhlen 03:48 03:45 04:32 04:02 7 Magnus Enger 03:53 03:42 04:31 04:02 8 Askild Bø 03:52 03:51 04:36 04:06 9 Thomas Rønningen 03:56 03:54 04:37 04:09 10 Rune Alme 03:57 04:00 04:47 04:15 11 Simon V. Langeland 03:57 04:01 04:48 04:15 12 Sondre Tømte 04:07 03:48 05:01 04:19 13 Magnus Engehaugen 04:01 03:57 05:00 04:19 14 Amund Sigstad 04:07 03:47 05:04 04:19 15 Trond Martin Flatemo 04:06 04:03 05:08 04:26 16 Kjetil Finstad 04:13 04:10 05:15 04:33 17 Lars Enger 04:30 04:06 05:03 04:33 18 Anders Tønsager 04:21 04:18 05:01 04:33 19 Jarle Hansen 04:15 04:18 05:08 04:34 20 Peder Hagen 04:22 04:11 05:15 04:36 21 Bjørn-Tore Gulbrandsen 04:22 04:19 05:15 04:39 22 Svenn-Martin Søgaard 04:21 04:25 05:21 04:42 23 Rolf Bakken 04:27 04:30 05:17 04:45 24 David Basteskår 04:31 04:27 05:36 04:51 25 Ole-Peter Bergaust 04:38 04:53 05:50 05:07 26 Thomas Pedersen 04:41 04:49 06:04 05:11 27 Øystein Didrik Didriksen 04:57 05:13 06:36 05:35