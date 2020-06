I herreklassen var det jevnt også på de to neste plassene mellom Erlend Stafset og Martin Sagen, der Stafset jr. sikret seg 3. plassen med 31 sekunder i sammendraget. I kvinneklassen var det også lenge jevnt bak vinneren mellom Kaja Borg og Hedda Faraasen Alme, der førtnevnte avgjorde på de lengste etappene. I sammendraget er det km-tid pr. løp som danner grunnlaget for resultatlista slik at alle de fem løpene teller likt.



Lene Nylund får overrakt gavekort på 500 kr for totalseieren av Rolf Bakken. (Foto: Thomas Rønningen)

St.Hansaften var rundt 30 av deltakere samlet på Strandbygda skistadion til oppsummering og premieutdeling. I tillegg til gavekort fra Sport 1 Elverum til de tre beste i hver klasse, ble det trukket 10 Kondis-artikler blant alle deltakere.

Cupen/karusellen har i lokal sammenheng hatt en overveldende deltakelse gjennom de seks ukene løpene har pågått med mellom 60 og 75 løpere hver uke. Halvparten av deltakerne benyttet også sjansen til å pynte på resultatene sine i finaleuka som var lagt inn etter de fem løpene var gjennomført. I alt har 113 deltakere, 38 kvinner og 75 menn, benyttet seg av Kondistreningas virtuelle initiativ. 46 av dissse, 13 kvinner og 33 menn fullført alle fem løpene. Ingen ordinær løpskarusell i Hedmark har hatt så høy deltakelse siden årtusenskiftet!

Korona-våren 2020 har også vært en kondis-vår i Elverum med de virtuelle tilbudene, Påskecupen og Stjernecupen, som begge har fenget løpere og mosjonister på ulike nivåer. Også Kondistreninga med gratis treningstilbud to ganger uka er godt i gang igjen etter to måneders pause med 10-15 deltakere ukentlig.

Kommende lørdag avsluttes vårsesongen med en uformell halvmaraton på grusvegene i Stavåsen før det blir opphold i juli for å komme enda sterkere tilbake til høsten.

Hanne Sigstad var kveldens heldigste og vant både t-skjorte og tøffe Team Kondis-solbriller. (Foto: Askild Bø)

Reportasjer fra Stjernecupen på kondis.no:

Stjernecupen - ny virtuell vårkarusell i Elverum i Kondis' regi​

Stjernetreff med Stjernecup i Elverum

Klare vinnere i 3. løp i Kondis' stjernecup i Elverum

Marit Haslie gjestet Stjernecupen og vant 4. løp

45 klare for finaleuka i Stjernecupen i Elverum



Facebookgruppa til Kondistreninga Elverum

Kondis' stjernecup 2020 - finaleresultater: Kvinner: Plass Navn Jomfruen Vannm. Krepsen Steinb. Væren Totalt 1 Lene Nylund 04:35 04:28 04:30 04:15 05:59 04:45 2 Kaja Borg 05:08 04:45 04:53 04:39 06:14 05:07 3 Hedda Faraasen Alme 05:03 04:37 05:08 04:45 06:15 05:09 4 Mari Granberg 05:13 05:12 04:52 04:41 06:55 05:22 5 Ida Kristine Seppola 05:43 05:32 05:25 05:20 07:11 05:50 6 Stine Skjæret 05:57 05:29 06:03 05:26 07:09 06:00 7 Martine Murud 05:39 05:27 05:51 05:24 07:45 06:01 8 Berit Schulstad 05:50 05:33 05:46 05:32 07:37 06:03 9 Ingeborg Moe 05:57 05:24 05:52 05:34 08:17 06:12 10 Kerstin Gustafson 06:19 05:42 05:52 05:42 08:11 06:21 11 Kristin Sigstad 06:35 06:08 06:22 05:55 08:34 06:42 12 Ingvild M. Johansen 05:51 05:50 06:45 06:49 08:21 06:43 13 Hanne Sigstad 07:04 06:52 06:38 07:15 08:47 07:19 Menn: 1 Tore Kristen Stafset 03:44 03:24 03:38 03:27 04:29 03:44 2 Magnus Torp Antonsen 03:41 03:28 03:40 03:28 04:29 03:45 3 Erlend Stafset 03:53 03:31 03:52 03:38 04:59 03:58 4 Martin Sagen 03:49 03:42 03:54 03:42 04:49 03:59 5 Thomas Rønningen 04:17 04:02 04:11 04:03 05:31 04:24 6 Ulf Erik Strand 04:17 04:04 04:15 04:03 05:41 04:28 7 Øyvind Holt 04:21 04:08 04:25 04:07 05:27 04:29 8 Øyvind Borg 04:21 04:12 04:24 04:10 05:34 04:32 9 Rune Alme 04:23 04:07 04:25 04:10 05:42 04:33 10 Askild Bø 04:20 04:12 04:25 04:11 05:48 04:35 11 Simon V Langeland 04:26 04:08 04:29 04:16 05:42 04:36 12 Fredrik Andersen Lindstad 04:21 04:13 04:27 04:16 05:50 04:37 13 Martin Storberget 04:19 04:11 04:31 04:36 05:31 04:37 14 Simen Sanderlien 04:23 04:02 04:29 04:19 06:05 04:39 15 Amund Sigstad 04:32 04:17 04:33 04:21 06:08 04:46 16 Svenn-Martin Søgaard 04:31 04:21 04:42 04:30 05:54 04:47 17 Kjetil Finstad 04:40 04:26 04:36 04:30 06:05 04:51 18 Anders Nordhagen Rotneberg 04:35 04:30 04:45 04:28 06:16 04:54 19 Magnus Engehaugen 04:34 04:30 04:34 04:28 06:48 04:58 20 Christoffer Hvammen 04:51 04:42 04:44 04:50 06:13 05:04 21 Jarle Hansen 04:45 05:11 04:42 04:27 06:12 05:03 22 Frode A. Skrutvold 05:00 04:35 04:53 04:50 06:04 05:04 23 Steffen Magnor 05:00 04:51 05:03 04:41 06:21 05:11 24 Helge Sveen 04:55 04:38 04:53 04:45 06:46 05:11 25 Ole Erik Rasmussen 04:59 04:33 05:11 04:36 06:50 05:13 26 Rolf Bakken 05:04 04:40 05:13 04:52 06:43 05:18 27 Jørgen Stensløkken 04:29 04:19 04:44 04:37 08:34 05:20 28 Arne Brenna 05:17 04:58 05:05 04:42 06:46 05:21 29 André Berge 05:16 04:48 05:02 04:37 07:08 05:22 30 Øystein Didrik Didriksen 05:22 05:09 05:22 05:16 07:26 05:43 31 Ola Erik Moe 04:12 06:01 06:39 06:44 05:05 05:44 32 Thomas Jansrud 06:04 06:15 05:24 05:00 06:27 05:50 33 Lucas Berge 05:39 07:15 05:33 05:09 06:57 06:06

(Forbedringer i finaleuka uthevet)