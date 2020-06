(Foto og intervju: Bjørn Hytjanstorp)

Kristian Tjørnhom fra Kristiansand Løpeklubb var helt suveren på 5 km under Perseløpet lørdag. I nærmest kvelende varme var han bare sekunder bak pers, men etter løpet var han ikke helt fornøyd.

- Jeg har trent en del hurtighet de par siste ukene, og har fått gode svar. Derfor hadde jeg godt håp om å perse her i dag. Men det ville seg ikke, og jeg tror det må ha vært varmen som tok meg, forteller Tjørnhom til Kondis rett etter løpet.

Kvinesdølen satser hardt på maraton og 5 km i Perseløpet var bare for å få et avbrekk i den maratonspesifikke treningen.

- Sesongen har jo ikke blitt slik vi så for oss i vinter, derfor må jeg finne på noe for å holde trykket oppe. Så 5 km på vei i dag, og 5000 meter på Bislett på mandag (Boysen Memorial) er egentlig helt perfekt.

Men jeg håper på en skikkelig maraton til høsten, selv om det ser mørkt ut akkurat nå. Kommer jeg meg ikke med i en bymaraton blir jeg med her (Perseløpet arrangerer maraton 13. september). Målet er å løpe under 2.21,så blir det Perseløpet håper jeg på et bra startfelt. For å løpe 42 km alene i front frister ikke, sier en smilende og svett Tjørnhom.

Bak Tjørnholm fulgte Martin Kristiansen og Tony Gjerde.

Beste kvinne på 5 km ble Adele Flakke Johannessen, etterfulgt av Wilma Bekkemoen Torbiörnsson og Hilde Landheim.

På halvmaraton vant Hanne Mjøen Maridal og Lars Petter Stormo.

Alle resultater fra Perseløp 27. juni



Lars Petter Stormo drar inn til seier på halvmaraton på tiden 01:11:37. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Resultatliste 5 km, kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1530 Adele Flakke Johannessen Rondellen LK K20-34 19:26 2 1552 Wilma Bekkemoen Torbiörnsson Ullensaker/Kisa IL K12-13 19:43 3 1567 Hilde Landheim Tynset IF K20-34 20:04 4 1550 Aurora Smith Elgesem OSLO K20-34 20:59 5 1559 Hanne Vigander Sportsklubben Rye K45-49 21:06 6 1523 Kirsti Grape RYKKINN K50-54 21:53 7 1560 Synne Marie Bergkvist Magnor UL K12-13 22:30 8 1562 Tone Gravvold Sportsklubben Vidar K40-44 22:51 9 1563 Emilie Ruud Lia Granli IL K12-13 23:29 10 1549 Dorthe Lillebekk Magnor UL K12-13 33:39

Resultatliste 5 km, menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1493 Kristian Tjørnhom Kristiansand Løpeklubb M20-34 14:45 2 1496 Martin Kristiansen SÆTRE M20-34 15:20 3 1498 Tony Gjerde Bøler IF Friidrett M35-39 15:40 4 1500 Mattis HAUG Aurskog-Høland Friidrettslag M20-34 16:00 5 1503 Ludvik Benco SKEDSMOKORSET M20-34 16:05 5 1508 Henrik Nilsson Kongsvinger IL Friidrett M20-34 16:05 7 1513 Finn Gjøsteen Ullensaker/Kisa IL M18-19 16:07 8 1499 Jon Fiva Tyrving IL M40-44 16:10 9 1494 Håkon Helge Hjemly Sørum IL M50-54 16:16 10 1502 Bendik Støa-Aanensen Bratsberg IL M20-34 16:22 11 1510 Eirik Losgård Landheim OSLO M20-34 16:32 12 1511 Marius Strandhaug Lillehammer IF M16-17 16:37 13 1519 Håkon Moldestad FORNEBU M20-34 16:51 13 1520 Ole-Jacob Følling Røa IL / Team Driv Trening M40-44 16:51 15 1516 Fredrik Kolverud Sportsklubben Vidar M45-49 16:55 16 1521 Arne Olav Wagenius OSLO M35-39 16:59 17 1517 Njål Torillsontyssing Velledalen IL M35-39 17:15 18 1518 Nikolai Einvik Jensen Runar IL M16-17 17:17 19 1536 Aksel Kjetså OSLO M20-34 17:20 20 1524 Audun Magnus Martinsen OSLO M20-34 17:22 20 1525 Simen Støa OSLO M20-34 17:22 22 1515 Trond Johnsen Raufoss Langrenn M45-49 17:34 23 1527 Ingolf Gillesdal Ready M50-54 17:50 24 1522 Eirik Ottesen SK Vidar M45-49 17:55 25 1526 Kjell Arne Olsen Lørenskog Friidrettslag M60-64 17:57 26 1531 Vegard Vamraak Team Driv Trening M20-34 18:01 27 1532 Sigurd Skomedal Klæbu Løpeklubb M20-34 18:16 28 1537 Preben Giving Rondellen LK M20-34 18:44 29 1535 Olaf Eide RAUFOSS M50-54 18:47 30 1505 Geir Åge Hjeltnes OSLO M45-49 19:16 31 1533 Ger Van Graas Sportsklubben Vidar M65-69 19:17 32 1507 Sturla Throndsen Sportsklubben Vidar M60-64 19:20 33 1540 Joakim Ruud Lia Grenseveien Runners M20-34 19:36 34 1555 Øyvind Schei Kyrksæterøra IL M20-34 19:38 34 1538 Espen Berger OSLO M45-49 19:38 36 1545 Magnus Tønnesen OSLO M20-34 19:44 37 1556 Emil Moltu Staurset Bekk Consulting M20-34 19:53 38 1565 Ole-Alexander Opdalshei Kreftforeningen BIL M50-54 19:59 39 1546 Marius Maastad Aibel BIL M20-34 20:04 40 1548 Frederick Emil Høyerholt Sportsklubben Vidar M14-15 20:09 40 1553 Danny Fish MRC Oslo M20-34 20:09 42 1542 Frode Bratvedt Asker Skiklubb M60-64 20:27 43 1557 Glenn Sørensen OSLO M20-34 20:35 44 1514 Svein Egil Linnerud Gjøvik FIK / Eidsiva BIL M55-59 20:36 45 1509 Arne Bent Bjørge Team Lightfeet M55-59 20:40 46 1541 Børre Olsen Driv IL M55-59 20:42 47 1551 Ståle Kirkvold Stamina M50-54 20:47 48 1558 Ole Nybø Mikkeller Running Club Oslo M20-34 20:50 49 1561 Axel Walø Sportsklubben Rye M55-59 20:51 50 1566 Rune Taranger DRØBAK M45-49 22:52 51 1547 Ketil Stølen JESSHEIM M60-64 25:01 52 1564 Alf Rune Planting Mathisen Kvalsund Arctic Runners M45-49 27:10



Resultatliste halvmaraton, kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1419 Hanne Mjøen Maridal Ullensaker/Kisa IL / Team Ingrid Kristiansen K20-34 01:16:21 2 1418 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL / Team Ingrid Kristiansen K20-34 01:20:43 3 1416 Marthe Katrine Myhre Lillehammer IF K35-39 01:24:39 4 1430 Karoline Næss Ullensaker/Kisa IL K20-34 01:26:02 5 1454 Lene Sandem Hasseleid Torshov Sport K20-34 01:26:19 6 1453 Josephine Falkenberg Olsson Vidar K20-34 01:28:52 7 1472 Trude Stormo Royal Sportsklubb / Stormo Coaching K40-44 01:29:58 8 1481 Pernille Golberg OSLO K20-34 01:34:12 9 1492 Ane Christensen JESSHEIM K40-44 02:29:17

Resultatliste halvmaraton, menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1401 Lars Petter Stormo Royal Sportsklubb / Stormo Coaching M40-44 01:11:37 2 1392 Jarle Wermskog Royal Sportsklubb M35-39 01:11:49 3 1393 Johan-Jørgen Lindgaard Strømberg Sportsklubben Vidar M45-49 01:11:59 4 1409 Joakim Hanssen Kristiansand Løpeklubb M35-39 01:12:30 5 1391 Hans Chr. Aarnes Nittedal IL M35-39 01:12:55 6 1405 Kristoffer Lamøy Åsen IL M20-34 01:13:28 7 1400 Øystein Sandvik PwC BIL M35-39 01:13:31 8 1411 Sigurd Lund Røer Bækkelagets SK M20-34 01:13:37 9 1410 Andreas Ree Frogner Runners/Milslukern M20-34 01:14:02 10 1397 Karstein Johaug Team Ragde Eiendom M20-34 01:14:04 11 1394 Trond Atle Smedrud Team Larsern’ M35-39 01:14:11 12 1414 Christian Fredrik Bryhn Nøstvik OSLO M20-34 01:14:13 13 1396 David André Aasen Arnevåg Opil / Melhus IL / Cubastolen M20-34 01:14:37 14 1390 Kristian Grue Ullensaker/Kisa IL / Team Renault M20-34 01:15:47 15 1398 Eirik Gundersen Romerike Ultraløperklubb M40-44 01:15:51 16 1420 Kristoffer Holtung OSLO M20-34 01:15:59 17 1429 Øyvind Klemetsen Bøthun ALTA M35-39 01:16:11 18 1406 Ola Grindland OSLO M20-34 01:17:12 19 1428 Lars Erik Andersen SK Kraft M40-44 01:18:35 20 1442 Kjell Vegard Opheim Gubbetrim M50-54 01:18:36 21 1438 Henrik Samdal Argon 18 Tri Team Norway M20-34 01:19:32 22 1415 Michal Brandebura OSLO M35-39 01:19:57 23 1427 Geir Olav Larsen Ringkollen Skiklubb M20-34 01:20:31 24 1568 Jørgen Skogholt BDO AS M20-34 01:22:21 25 1446 Erik Sebastian Ranberg Kamp Vestheim M20-34 01:22:23 26 1437 Frode Stenersen VØYENENGA M40-44 01:23:41 27 1569 Robert Bue Marnardal IL M20-34 01:24:15 28 1436 Håkon Nesteby Alvdal IL M20-34 01:24:20 29 1450 Sebastian Sundberg OSLO M20-34 01:24:48 30 1447 Vegard Nerhus Fossum If/Superba Krill M40-44 01:26:32 31 1433 Henning Olsrud Argon 18 Tri Team Norway M20-34 01:26:50 31 1444 Per Hellevik-Carlsson Triton Lillestrøm M40-44 01:26:50 33 1467 Helge M. Olsen Nittedal IL M35-39 01:27:15 34 1426 Rasmus Lindhardt Birkelid Team Isbjørn M35-39 01:27:28 35 1462 Richard Eikenes Intility M35-39 01:28:03 36 1395 Jann POST RÅHOLT M40-44 01:28:08 37 1449 TC Høiseth Arctic Securities BIL M35-39 01:28:09 38 1477 Jens Christoffer Gjølme Ksk/ BO2 M20-34 01:28:27 39 1434 Espen Sagen Tromsø Løpeklubb / Ksat BIL M40-44 01:28:54 40 1468 Hans André Skaatan Rygge IL M40-44 01:29:08 41 1470 Sebastian Parelius LØVENSTAD M20-34 01:29:48 42 1399 Håvard Nordgård Nike M55-59 01:29:58 43 1458 Kashif Mir Follo Løpeklubb M45-49 01:30:01 44 1455 Jan Otterstad Vestby Videregående Skole M40-44 01:30:22 45 1486 Kenneth Dagfinrud RØYSE M40-44 01:31:42 46 1469 Bjørnar Tyberg Smultringgjengen M45-49 01:31:52 47 1456 Tore Hammerø Djerv 1919 M20-34 01:32:03 48 1463 Magnus Bergh Kniveåsen Rønners M50-54 01:32:39 49 1480 Ragnar Kjos Stive Menn M35-39 01:32:46 50 1475 Bård Edvardsen Stive Menn M35-39 01:34:09 51 1439 Fredrik Gromsrud Diplom-Is M20-34 01:34:13 52 1457 Shaher Yar Khan Orkla Health BIL M45-49 01:34:20 53 1460 Thomas Fanebust HAFRSFJORD M35-39 01:34:21 54 1448 Magne Aunebakk Varegg Fleridrett M55-59 01:34:29 55 1452 Jon Valvatne Romerike Runners / Hvam IL M40-44 01:34:35 56 1471 Iver Navestad JESSHEIM M45-49 01:34:46 57 1482 Istvan Besenyi Istvan Besenyi KLØFTA M16-17 01:35:09 58 1474 Joackim Løken Team Myrlia M35-39 01:35:18 59 1485 Svein Olsson OSLO M40-44 01:35:25 60 1461 Vegard Holmberget Romerike Runners Team M35-39 01:37:31 61 1484 Lasse Christiansen Impuls Helse M20-34 01:40:50 62 1465 Jacob Mollatt Lillehammer IF M20-34 01:41:14 63 1487 Istvan Besenyi KLØFTA M45-49 01:45:58 64 1570 Jon-Mikael Arvola Team Getlaid M20-34 01:51:06 65 1489 Steinar Kula Dahl Kolbu/Team Kula M60-64 02:01:13 66 1435 Dani Wold Kristiansen Intility / RID M20-34 00:00:00 66 1443 Tron Witt Tron Witt / Fossum IF M40-44 00:00:00 66 1445 Lars Jacobsen Aker Biomarine M35-39 01:09:30