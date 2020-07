Wilson Kipsang skal ha brutt meldeplikten fire ganger mellom april 2018 og mai 2019. Tre slike feil i løpet av ett år er nok til å bli utestengt, men Wilson Kipsang skal i tillegg ha snakket usant og brukt et falskt bilde til å forklare hvorfor han ikke var til stede på rett sted til den ene av testene. Kipsang forklarte dopingetterforskerne at han mistet testen den 17. mai i 2019 på grunn av en trafikkulykke og en velta lastebil, og han viste også fram et bilde av kollisjonen. Bildet viste seg imidlertid ved nærmere ettersyn å være fra en trafikkulykke 19. august 2019.

Kipsang skal også tidligere ha begrunnet en mistet test med et jordskred forårsaket av store nedbørsmengder, noe som skulle ha forhindra han i å komme fram, men antidopingmyndighetene klarte ikke å finne noe tegn til uvær på den aktuelle dagen da de undersøkte saken. AIU (The Athletics Integrity Unit) uttalte:

"Idrettsutøveren drev uredelig og svikefull oppførsel ved bevisst å gi villedende og falsk informasjon til AIU i et forsøk på å hindre og forsinke etterforskningen av hans forklaring og/eller forhindre normale prosedyrer i å bli gjennomført, nemlig det å registrere en av hans tapte tester."

Wilson Kipsang hevder sjøl ifølge dette intervjuet med KTN News Kenya at han er utsatt for en hevnaksjon:

Wilson Kipsang satte verdensrekord da han vant Berlin Marathon på 2.03.23 i 2013. Han er også den eneste løperen som noen gang har slått Eliud Kipchoge i samløp på maraton. Under OL i London i 2012 løp Wilson Kipsang inn til bronsemedalje. Han har også vunnet London Marathon to ganger.

Ifølge offisielle angivelser er Wilson Kipsang 38 år, og med fire års utestengelse skal det mye til at han kommer tilbake som toppløper. Ifølge trenerlegenden Renato Canova skal også Kipsang være fire år eldre enn den offisielle alderen slik at han allerede er 42 år. Renato Canova skriver i et innlegg på forumet til letsrun.com at Wilson Kipsang var en seriøs og hardttrenende idrettsutøver fram til 2014, men at han etter det begynte å drikke alkohol i stadig større mengder og har rotet seg borti mye trøbbel.

I vår ble Wilson Kipsang arrestert for å ha forskansa seg inne på en bar sammen med 19 andre. Der drakk de alkohol og brøt slik landets strenge koronarestriksjoner. Siden Wilson Kipsang er politimann av yrke, ble hendelsen sett på som ekstra alvorlig.

Wilson Kipsang er utestengt i fire år fra 10. januar 2020. En av verdens beste maratonløpere gjennom tidene fikk en utrolig trist slutt på karrieren sin.





Wilson Kipsang hadde en lang og god løpskarriere. Om den var basert på doping, eller om bruddene på dopingbestemmelsene begynte først mot slutten av karrieren, får vi trolig aldri vite. (Foto: Kjell Vigestad)