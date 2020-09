NB: Skribenten er løpsleder for Harstad Summits Trail Marathon

Harstad Summits Trail Marathon er et fjelløp med distanser på 21 km (ca 1000 høydemeter og 5 topper) og 42 km (ca 2000 høydemeter og 10 topper). I tillegg er det en 12 km for ungdom og trimklasse uten tid. Årets 2. utgave ble gjennomført med koronatilpasninger som innebar puljestarter og etablering av 2 kohorter (egen kohort for 12 km). I tillegg var start- og målområdet flyttet fra selve sentrum og opp til rådhuset et par hundre meter fra sentrum. Dette medførte at halvmaraton ble ca 500 meter kortere enn fjorårets utgave, men likevel over 21 km. Forholdene under årets løp var utfordrende da det hadde regnet flere dager i forkant. Dette medførte et vått og sleipt underlag selv om det var stort sett opphold under selve løpet. Det ble likevel satt løyperekorder på begge distanser for begge kjønn!

Maraton

Blant herrene var det stor spenning i forkant av løpet da både Erland Eldrup, Hallvard Schjølberg (fjorårets vinner) og Eirik Haugsnes var påmeldt. Dessverre måtte sistnevnte melde forfall pga sykdom. Eldrup har tidligere i høst vunnet både Tromsø Mountain Challenge (50 km) og Børvasstindan Classic (30 km), mens Schjølberg ikke har konkurrert siden fjorårets utgave av Harstad Summits. Allerede etter passering første topp etter 2,5 km hadde Eldrup tatt føringen med Schjølberg like bak. Det skulle vise seg at luken ble større og større, og etter 19 km ved Musvannet var ledelsen økt til over 6 minutter. Her var det også innlagt en spurtpris som Eldrup tok rimelig greit. Fram til dette punktet går løpet i skogkledde partier, men herfra går turen opp i fjellheimen der løperne skal passere 7 topper. Her viste Eldrup styrke og løp meget sterkt. Han tok en suveren seier og kom i mål på tiden 03:37:38 og ny løyperekord med ca 37 minutter! Hallvard Schjølberg løp også et godt løp og kom inn på 2. plass med tiden 04:04:20 som var drøye 9 minutter bedre enn fjorårets tid.

En smilende Erland Eldrup inn til seier på maratondistansen, og som var veldig fornøyd med løypa og profilen som gjorde det løpbart hele veien.

Ned til 3. plassen skilte det ytterligere 27 minutter, og den tok Robin Amundsen fra Narvik IL drøye minuttet foran 4. mann Ronny Jakobsen fra Kvæfjord IL.

På kvinnesiden var løpets største profil, Yngvild Kaspersen fra Tromsø Løpeklubb storfavoritt til seieren. Kaspersen har vært hjemme i Tromsø den siste tiden, og vant 25 km under Tromsø Mountain Challenge for en knapp måned siden. På lørdagens løp tok ho kommandoen allerede fra start, og etter spurtprisen ved 19 km var ho drøye 10 minutter foran nestbeste kvinne. Ledelsen økte videre utover i løpet, og i mål var Kaspersen 30 minutter foran nr 2 Turid Haugen fra Narvik og NVE region Nord. Kaspersen kom inn på 04:37:29 og tok løyperekorden fra i fjor med klar margin. Turid Haugen fikk sluttiden 05:07:38, mens nr 3 Maria Erichsen Øverland fra Bodø Bauta kom inn på 05:11:58. Alle tre løp dermed raskere enn fjorårets vinnertid.





Video tatt ved Musvannet. Rene "Kollen-stemningen" for løperne.



Yngvild Kaspersen inn til sikker seier i dameklassen på maraton. Hun var godt fornøyd med eget løp og trivdes i fjellheimen i Harstad.

Halvmaraton

På herresiden stilte fjorårets vinner på startstreken, Stian Dahl Sommerseth fra Tromsø Løpeklubb. I likhet med Kaspersen vant han overlegent under Tromsø Mountain Challenge (25 km) i august. På lørdagen viste han nok en gang konkurrentene ryggen allerede i gatene opp til Folkeparken etter halvannen kilometer. Ved Musvannet og spurtpris etter ca 5 km hadde Sommerseth en ledelse på drøye 2 minutter, og den økte han jevnt og trutt i fjellheimen. I mål var han over 5 minutter foran nr 2 Magnus Vesterheim fra Team Kaffebryggeriet (01:47:17), som hadde tatt turen hjem fra Lillehammer. Tiden til Sommerseth ble 01:41:42 som er meget sterkt, og han var ca 5 minutter foran sin egen tid fra fjorårets løp. Nummer 3 ble Sindre Torbergsen fra Medkila Skilag på tiden 01:48:07.



Stian Dahl Sommerseth inn til seier og med en orginal og lekende målgang. Selv om årets løp var 500 meter kortere viste Sommerseth at formen er meget bra. Forholdene i år var mer utfordrende enn fjorårets tørre stier.

På kvinnenes halvmaraton var Det Ingrid Festø fra Bodø Bauta som tok seiren og ny løyperekord. Festø kom inn på 02:06:33, og var over 10 minutter raskere enn nr 2, Gina Didriksen fra Tromsø som fikk tiden 02:16:46. Tredjeplassen gikk til Maria Fredvik Mikkelsen fra Team 6847 som kom inn på 02:18:13. Mikkelsen var første kvinne opp til Musvannet og innkasserte dermed spurtprisen drøye minuttet foran Ingrid Festø.



Ingrid Festø inn til seier og løyperekord på kvinnenes halvmaraton.

I ungdomsklassene på 12 km vant Niklas Kristensen fra Harstad O-lag gutteklassen, mens Mona Holmer tok seieren i jenteklassen.

Selv om forholdene ikke var de beste under årets løp ble det nok en gang en løpefest for over 200 deltagere i fjellheimen rundt Harstad. Arrangøren Team 6847 fikk gode tilbakemeldinger fra løperne både på traseene og merking av løypene.

Fra Toppen "Heia" med utsikt over deler av Harstad.

Resultater:

10 beste kvinner - halvmaraton Nr Navn Klubb Tid 1 Ingrid Festø Bodø Bauta 02:06:33 2 Gina Didriksen Tromsø 02:16:48 3 Maria Fredvik Mikkelsen Team 6847 02:18:13 4 Hedda Grimsbo Hanssen Tromsø 02:26:57 5 Tonje Bjørklund Team 6847 02:33:08 6 Trude Kiil Team 6847 02:33:21 7 Hanna Eriksson Narvik 02:38:13 8 Karina Lund Rød Harstad 02:38:38 9 Trude Kvanli Tromsø Politi IL 02:39:04 10 Frida Anette Sollid Tromsø 02:39:11

10 beste menn - halvmaraton Nr Navn Klubb Tid 1 Stian Dahl Sommerseth Tromsø Løpeklubb 01:41:42 2 Magnus Vesterheim Team Kaffebryggeriet 01:47:17 3 Sindre Torbergsen Medkila SL 01:48:08 4 Bjørn Herfindal Tromsø Randoneeklubb 01:53:12 5 Constantin Rust SPK Torbjørnkameratene 01:53:58 6 Stian Eilertsen IK Hind 01:54:24 7 Truls Torblå IK Hind 01:58:06 8 Marius Johansen IK Hind 02:00:18 9 Lasse Frøyshov Praël Medkila SL 02:02:39 10 Torstein Svendsen Team 6847 02:04:30

10 beste kvinner - maraton Nr Navn Klubb Tid 1 Yngvild Kaspersen Tromsø Løpeklubb 04:37:29 2 Turid Haugen NVE Region Nord 05:07:38 3 Maria Erichsen Øverland Bodø Bauta 05:11:58 4 Una Bratlie Multiconsult BIL Nord 05:19:00 5 Kaja Krogh Multiconsult BIL Nord 05:30:44 6 Kristin Brandtsegg Lome Borg Atletiske Fiskesprettere 05:38:35 7 Marte Midtgaard Borg Atletiske Fiskesprettere 05:39:38 8 Marit Mostad Tromsø 05:48:52 9 Camilla Johansson Lofoten Triatlonklubb 05:57:19 10 Tone Raaen Bergen Tingrett 06:06:52

10 beste menn - maraton Nr Navn Klubb Tid 1 Erland Eldrup Bodø Friidrettsklubb / Bodø Bauta 03:37:38 2 Hallvard Schjølberg Lofoten Ultraløperklubb 04:04:20 3 Robin Amundsen Narvik IL 04:31:22 4 Ronny Jakobsen Kvæfjord IL 04:32:27 5 Oscar Riis Gamleby OK 04:33:45 6 Tore Forthun Ingen 04:43:36 7 Marius Jenssen Sørkjosen 05:00:13 8 Tobias Ryberg Tromsø 05:01:37 9 Håvard Nes Nes Maskinering 05:02:09 10 Aslak Lima Braut Tromsø 05:05:42

Utvalgte bilder:



Malene Saure Hagen (33) og Marte Midtgaard (36), begge fra Borg Atletiske Fiskesprettere passerer topp nr 1 Samaåsen på maraton.

Marius Johansen fra IK Hind ble nr 8 på halvmaratondistansen.

Liv B. Jegteberg Lystad (t.v.) fra Sportsklubben Vidar og Anja Vaskinn fra Team 6847 i godt humør etter ca 5 km på maraton. Det gode humøret holdt de gjennom alle 42km!



På tur opp til Middagsfjellet som både hel og halvmaraton måtte forbi. Etter flere dager med regn var stiene temmelig våte.



Tom Cato Amundsen fra Gratangen IL har forberedt seg til flere maraton i år som dessverre har blitt avlyst pga Covid-19. I helga fikk han endelig sjansen og leverte et fint løp.

Vinneren av dameklassen på maraton, Yngvild Kaspersen på et av få transportstrekk på asfalt. Her ved Trondenes Kirke (fra 1400-tallet) etter ca 5 km.



Erland Eldrup vant maratondistansen i Harstad Summits Trail Marathon. Her ved Musvannet.



Kristian Johansen og Dag Arne Kind på Samaåsen og topp nr 1 på maratondistansen.



Maria Mikkelsen ved Musvannet etter ca 5 km på halvmaraton. Mikkelsen var først av damene her og vant dermed spurtprisen. I mål ble det en fin 3. plass.



Una Bratlie fra Multiconsult Tromsø ble nr 4 av damene på maraton.



Løperne møtte toppvakter på alle 10 topper. Her livlige Linda Skjalmar som var stasjonert på "Heia".

De 5 beste menn på maraton etter målgang.