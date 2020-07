I fjor ble det satt verdensrekord i Chicago Marathon da Brigid Kosgei fra Kenya løp på 2.14.04. Det blir det helt sikkert ikke i år i og med at arrangøren har valgt å avlyse arrangementet på grunn av faren for koronasmitte. På løpets heimeside kan vi lese:

"Mandag 13. juli annonserte arrangøren og Chicago by beslutningen om å avlyse 2020 Bank of America Chicago Marathon og alle aktiviteter gjennom løpshelga som et svar på de bekymringene for folkehelsa som koronapandemien har medført."

Arrangøren tilbyr alle påmeldte å få refundert startkontingenten eller å få den overført til Chicago Marathon 2021, 2022 eller 2023.

London Marathon som var utsatt fra 26. april til 4. oktober har ennå ikke tatt noen endelig avgjørelse. Ifølge The Telegraph er det sannsynlig at det ikke vil bli noe massearrangement i London verken nå i høst eller til neste vår, men at arrangøren allerede har satt av en dato i oktober 2021. Sjøl om det ikke skulle bli noe masseløp i høst, er det imidlertid mulig at det vil bli arrangert eliteløp. Om så skulle skje, vil antakelig Sondre Nordstad Moen stå på startstreken. Han hadde som kjent London Marathon som sitt store mål for vårsesongen.

Paris Marathon, som var utsatt fra 5. april til 18. oktober, er blitt utsatt på nytt - til 15. november. Samtidig har Boston Marathon (utsatt fra våren), New York City Marathon og Berlin Marathon alle blitt avlyst.

To andre store tyske maratonløp, Frankfurt og Hamburg, er fremdeles i tenkeboksen. Hamburg gikk for noen uker siden ut med at de hadde fått klarsignal til å arrangere sitt utsatte løp den 13. september, men melder nå at det likevel ikke er sikkert at det blir noe løp:

"Et hovedspørsmål er hvordan tilskuere beveger seg på offentlige plasser, og om dette kan kontrolleres eller begrenses for å være sikker på at avstands- og hygienereglene blir fulgt også utenfor løypa. Det er fremdeles uklart om i hvor stor grad vi som arrangør vil bli holdt ansvarlig for dette. Så lenge det ikke er noen klarhet i denne saken, har vi innstilt påmeldingen inntil videre."

Frankfurt Marathon er terminfesta til 25. oktober, og arrangøren regner med å bestemme om det blir løp eller ikke i løpet av juli. De har også innstilt påmeldingen, noe som neppe er noe godt tegn.

Arrangøren av Amsterdam Marathon uttrykker optimisme på sin heimeside og signaliserer at det vil bli løp - uten at det trenger å bety at det blir det.

Valencia Marathon har litt bedre tid på seg siden løpet ikke skal gå før 6. desember. Løpet er fulltegna, og det er dermed ikke noen mulighet for de som er påmeldt et av de løpa som er blitt avlyst, å melde seg på Valencia i stedet.

Her heime har Oslo Maraton forlengst beslutta å avlyse årets arrangement. Kanskje blir dette høsten for de små maratonløpa? Perseløpet kan allerede melde om at maratondistansen på løpet som skal gå 18. oktober, allerede er fulltegna med 200 deltakere. Men forhåpentligvis blir det flere maratonløp å velge mellom.



Siden løpet ikke skal gå før 6. desember, er kanskje Valencia Marathon det av de store maratonløpa som ligger best an med tanke på å unngå avlysning. Samtidig vet en aldri hvor og når virussmitten blomstrer opp. (Foto: arrangøren)