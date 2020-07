Rástegáisái Opp eller Bajás Rástegáisái, motbakkeløpet til Øst-Finnmarks høyeste fjell 1068 moh ble arrangert lørdag for 7. gang. Egentlig skulle det vært 8. gang, men løpet i 2017 ble avlyst pga snøstorm!

Motbakkeløpet er på 12 km med en høydeforskjell på 980 meter, (total stigning 1040 meter) med start fra Levajok bru, 10 mil vest for kommunesenteret Tana bru.





Etter en utsettelse kunne løperne i konkurranseklassen sendes til topps i årets Rástegáisái Opp. (Arrangørfoto)

68 tøffinger trosset det ustabile været og kom seg på årets arrangement. derav 21 motbakkeløpere som leverte meget gode tider. Flere trimmere kom ned i år og sa: ja, neste år skulle de stille i konkurranseklassen, for de så de klarte å komme opp under 3 timer som er kravet.Trimmere på vei mot toppen - fra et tidligere arrangement. (Arrangørfoto)

Årets arrangement gikk av stabelen lørdag 18.juli. Tross værmeldinga i lang tid hadde lovet flott toppturvær skiftet dette i siste liten og det kom frem at det skulle bli både tåke og kraftig regn under arrangementet. Det ble derfor utsatt start til litt utpå dagen ettersom vi ikke har mørket på kveldene å ta ekstra hensyn til.

I år hadde vi endret til å dele startgrupper opp til at de som forventet å benytte lengst tid fkk starte først. Både for covid-19 hensyn og også for at tidtaker på fjellet skulle ha kortere ventetid. Løperne gav tilbakemelding om at dette fungerte veldig greit og vi ble oppfordret til å beholde denne startdelinga for fremtidige arrangement også .







Tidtaker under tøffe forhold: først opp og sist ned Agnar Varsi. (Arrangørfoto)





Vakter, kaffekokere og sanitet på fjellet; Piera Jon Holm og Johan Alexander Anti. (Arrangørfoto) Været gav ekstra utfordringer i år. med sterk vind og kraftig regn for de første startende trimmere. Vinden blåste såpass kraftig på fjellet så det ble ikke mulig å sette opp lavvuen i år. Trimmere måtte derfor varme seg og skifte klær under presenningen istedet og de første som kom opp måtte også snu under foten grunnet tett tåke. Men rett før konkurranseløperne startet lette tåka og løpet kunne gjennomføres med målgang på toppen.Tidtaker under tøffe forhold: først opp og sist ned Agnar Varsi. (Arrangørfoto)Vakter, kaffekokere og sanitet på fjellet; Piera Jon Holm og Johan Alexander Anti. (Arrangørfoto)

Flere løpere fikk personlige bakkerekorder i år men ingen klarte slå bakkerekordene denne gangen heller, men vinnerne var nærmere enn noen gang.

Piera Tobiassen som løper for Forsøk IL, ble raskeste mann opp i år med tiden 1:07:11 og Gunhild Kvålseth, Morgendal idrettslag, var raskeste kvinne med tiden 1:22:10. De var bare knappe to og fire minutter under rekordene.



Svein Roger Kaspersen leverte den beste tiden som har vært blandt menn over 40 år siden oppstart 2013 . Ser vi rekordene ryke neste år?