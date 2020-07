Det er ikke bare skiløpere som jakter distanserekorder i år, og man trenger ikke være proffsyklist for å sykle lenger enn langt på 24-timer; det holder å være en enormt sterk triatlet på sykkel.

Søndag morgen 19. juli startet Allan Hovda (34) på det som var et norsk rekordforsøk på 24-timers sykling. Rekorden var ikke gammel, for i slutten av mai syklet Vidar Mehl 767 kilometer i en 5,7 kilometers rundløype i Kvinnherad.



Det var første gang Hovda prøvde seg på en slik sykkeldistanse, men triatlon på Ironman-distanse er jo ikke småtteri det heller. Han var mest spent på hvordan det skulle bli å holde sittestillingen i 24 timer - og å holde seg våken.

Allan skrev på bloggen sin før løpet at målet var norsk rekord, men aller helst over 800 kilometer. Han var litt bekymret for værprognosen, og det skulle vise seg at han kunne vært heldigere. Det ble både en del regn og vind på de 24 timene.



Vi som fulgte RaceTracker-oppdateringen underveis så jo at farten ikke bare tilsvarte 800 kilometer, men faktisk 900+ kilometer, og kanskje tenkte han litt på verdensrekorden allerede fra start (?).





Sykkelen han brukte var denne superraske Quintana Roo triatlonsykkelen. (Foto: Allan Hovda)



Løypa som Allan hadde valgt ut var langs riksvei 36 mellom Revetal og E18 drøye 10 km lenger sør. Tur/retur ble hver runde på 20,8 km.



Det ble norsk rekord - suveren norsk rekord!

Det ble i alle fall imponerende 889 kilometer og den tidligere norgesrekorden passerte han allerede etter 20,5 time. Raskeste runde var etter ca 100 km da han syklet de 20,8 kilometerne på 30:26 som gir 40,9 km/time. Den sakteste runden var etter ca 500 km med 36:21 eller 34,3 km/time. OM dette siste var runden der han hadde et fall har vi ikke helt oversikt på, men han hadde altså et fall underveis.



Landevei.no som også har omtalt rekorden til Hovda skriver:

Verdensrekorden på en slik 24 timers økt var 896 km, satt av Østerrikeren Christoph Strasser i 2015 på gamle Tempelhof lufthavn i Berlin. Den verdensrekorden ble derimot slått av Luxemburger Ralph "Dizzy" Diseviscourt tidligere i sommer. Den 12. juli syklet han 915,395 km på kanten av demningen Bassins Superieurs med en snittfart på 38,1 km/t. ​For Hovda sin del kan vi bedyre at både Strasser og "Dizzy" hadde det lettere - på tørre baner fri for biltrafikk, og for "Dizzy" sin del i nærmest vindstille (og vindskjermede) forhold.



Snittfarten til Allan Hovda var på såvidt over 37 km/time, mens altså verdensrekorholderen hadde 38,1 km/time på sitt ritt under bedre forhold. Til landevei.no gir Hovda uttrykk for at dette ikke blir siste gang han prøver seg - men neste gang blir nok bevisst et verdensrekordforsøk.



