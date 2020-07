Ukas økt er et samarbeid mellom Løpetrening og Kondis. Denne ukas økt er hentet fra et 12 ukers treningsprogram for deg som skal under 25 minutter på 5 kilometer.



Varighet/fakta om økten: Ca 50 minutter tredelt økt.



Beskrivelse: For deg som trener mot kortere distanser - i dette tilfellet 5 kilometer - er det viktig å legge inn mange nok av de rolige og lengre øktene i tillegg til ulike intervall- og terskeløkter. Dette herder beina, og gjør at du bedrer kondisjonen på lang sikt og skåner deg for skader og smovondter.

Økta er altså tredelt. De første 10 minuttene og de siste 10 minuttene skal du løpe helt rolig, trolig i en fart som tilsvarer ca 7:00 minutter pr km. Den andre delen - altså hovedøkta - er på 30 minutter. Her skal farten økes noe, tilsvarende ca 6:30min/km. Trolig ligger du da i pulssone 2 (høy). Pass på at du ikke går over i pulssone 3 (se evt videoblogg om puls- og pulssoner her).

Også etter en rolig økt med lav intensitet er det lurt å tøye godt ut etter økta. Da er beina freshere til neste økt igjen 🙂



