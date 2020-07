I sommerens serie med korona-stevner på Fana Stadion inviterer nå Gneist og Gular til det fjerde møtet med mange av de beste norske løperne, denne gang er de lengste distansene 800 og 3000 meter. Her vil vi få et nytt oppgjør mellom de som kjempet på 3000 meter på Arne Risa Classic i begynnelsen av juni, der Marius Vedvik vant foran Zerei Kbrom Mezngi og Simen Halle i et løp som ga tider under 8 minutter for de to beste, og som ellers ga mange nye bestetider. Denne gangen møter de Jacob Boutera som synes å være tilbake i kjempeform etter skade, han vant 1500 meter i Sommerstevnet på Bislett for to uker siden. Per Svela stiller også her og vil nok ha et ord med i laget. Toppseedet er også Senay Amlesom Fissehatsion, Awet Nftalem Kibrab, Narve Gilje Nordås, Bjørnar Sandnes Lillefosse, Abdullahi Dahir Rabi. Sindre Buraas skal ta harejobben.



Blant kvinnene stiller også Ine Bakken som vant sist, men denne gangen vil hun få kamp med Vienna Søyland Dahle som er den som vil være favoritt her etter at hun har best årsbeste av de påmeldte. Ine Bakken har riktignok forbedret seg kontinuerlig de siste årene så dette kan bli spennende. Dessuten stiller Christina Maria Toogood og Christine Næss og gjør dette til et sterkt felt. Vilde Våge Henriksen tar jobben som hare.

Arrangørene Gneist og Gular har også denne gangen forberedt seeding og bruk av harer som gir en garanti for at det her kommer til å gå fort.

På 800 meter stiller Ingrid Emilsen Kristiansen, Solveig Hernandez Vråle og Petronella Tordsdatter Halle.

I herreklassen er det 29 påmeldte på 800 meter. På startlisten ser vi blant andre Thomas Strønstad-Løseth og Anders Bjørndal fra arrangørklubb Gneist som tidligere i år har løpt 800 meter på henholdsvis 1:54 og 1:55 så her kan vi få en interessant klubbduell. BULs Luca Thompson er god for en enda bedre tid, uten at han har fått vist det i år. Klubbkompis Simen Seeberg-Rommetveit stiller også sterkt. Favoritt er kanskje Trygve Feidje Mjelde fra Osterøy IL som har løpt på 1:52 tidligere denne måneden, men det vil nok bli mange om beinet på denne distansen. Oliver Andersen Vedvik og Kristoffer Janson er også seedet i det beste heatet.

Stevnet går onsdag 29. juli på Fana Stadion.



Tidsskjema og antall påmeldte:



Stevnet vil bli streamet (lenke kommer her).