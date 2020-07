https://bakkerolfen.blogspot.no

Rolf Bakken



Jo mer, jo bedre, eller?

Langløping på mosjonsnivå handler i stor grad om å rekke - og være i stand til å løpe mange km. I årene jeg trente for sub-3 på maraton kunne jeg ut fra sesongens tilbakelagte km nesten garantere for resultatet.

Ti år er gått siden formelen som regnet om antall km til maratontid kunne brukes, men jeg er uansett ikke i tvil om at hvis du skal løpe "fort" må du løpe mye. Det finnes noen naturtalenter der ute som det virker som det er nok å knyte på seg joggeskoene, men det er heldigvis unntakene som bekrefter regelen.

Etter fjorårets program-regime med tre intervalløkter pr. uke etterfulgt av denne vårens rykk og napp-trening, har jeg brukt hele juli til å dyrke sakteløpings gleder. Det har kun vært snakk om om å se hvor mange km jeg kan samle og samtidig beholde overskuddet og unngå vondter.



Trening på Sjusjøen byr på naturopplevelser jeg aldri blir lei som utsikten her fra Sollifjell.

Det siste er jo det desidert viktigste, og jeg er positivt overrasket over at hamstringplagene ser ut til å være så godt som borte. Forklaringen er sikkert sammensatt, men jeg tror at min nyinnkjøpte Pivot hamstring/ryggtrener, anskaffet med Kondis-rabatt selvsagt, fra Sportsmaster har vært en medvirkende årsak. Jeg føler meg nå sterkere etter at jeg i tre år har jobbet med styrken og bevegeligheten på baksiden uten særlig hell.



Årets nye treningskamerat - Pivot 610

Treningsdagboka for juli viser 70 timer, hvorav halvparten er løping. Med 330 km løping de siste fire ukene og to uker på rad med over 100 km er det kvantitativt den beste perioden jeg har hatt siden min siste "seriøse" maratonsesong i 2012. Det er verdt å merke sg at 180 km turgåing kommer i tillegg, så det er ikke noen tvil om at undersåttene har blitt sterkere siden de har tålt 50 mil uten noen tegn på overbelastning verken i akilles, knær eller hamstring som i tur og orden har sagt i fra de siste årene.



Loddrette regnskurer ga noen ekstra karakterbyggende økter som denne langturen til Ytre Reina.

Så hva har jeg å klage på selv om det ikke noe som tyder på at jeg har blitt en bedre løper? Jeg kan jo løpe "så mye jeg vil". På sikt vil det gi resultater også - selv om jeg ikke vil være i nærheten av noe sub-3 løp på maraton. Jeg er nemlig ikke i stand til å løpe en 1000 meter i den farten en gang....



Sykkelen har også blitt brukt på enkelte turer som her på den årlige 10-mils turen til Furnes kirke 11.07.



Rulleskia har såvidt blitt lufta som her i Mesnali.

STATISTIKK FOR SPESIELT INTERESSERTE:

