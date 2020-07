Det var satt opp 4 felt på 800 meter i menn senior i det fjerde stevnet i «Koronastevnene» på Fana Stadion. Arrangøren Gneist og Gular hadde gjort en nennsom seeding som sørget for at løperne fikk konkurrere mot like gode løpere, og det var satt opp harer som sørget for høy fart fra start.

I det siste heatet var det Gulars Torbjørn Lysne som hadde fått harejobben som han besørget i 500 meter. Etter ham fulgte Trygve Feidje Mjelde og Luca Thompson sammen med resten av feltet. Inn i den siste svingen så det ut til løpet skulle gjøres opp mellom disse to og Simen Seeberg-Rommetveit som samlet seg som en trio med en luke til resten. Men bak dem satte de to Gneist-løperne Thomas Strønstad-Løseth og Anders Bjørndal opp en forrykende spurt som bragte dem helt opp til de fremste, og spesielt 17-åringen Thomas Strønstad-Løseth holdt høy fart som til slutt gav ham en tredjeplass rett bak Trygve og Luca. Thomas er tydelig i god form, tidligere i sommer satte han ny klubbrekord på 400 meter i Gneist for U20-klassen.

Luca Thompson løp i fjor 800 meter på 1:49,99 men han har vært skadeplaget og har ikke holdt samme nivå i år.

Vinner Trygve Feidje Mjelde syntes en seier smakte bra:

– Det var gøy med seier. Det henger faktisk litt gjevt å springe mot disse guttene her. Jeg har hatt en del oppgjør mot mange av dem før og har vært den som har trukket kortest strå så det var gøy å vinne. Løpet var ok men farten litt lav. Men det var veldig kjekt å få østlendingene til Bergen!



Trygve Feidje Mjelde i spurtduell mot Luca Thompson. Men det er to Gneistløpere bak dem som har høyest fart inn mot mål. (Foto fra streaming).

Resultater 800 meter menn:

Startnr. Navn Lag Tid 359 Trygve Feidje Mjelde OST 1:53.46 268 Luca Thompson ILBUL 1:53.49 303 Thomas Strønstad-Løseth GNE 1:53.70 285 Anders Bjørndal GNE 1:54.16 266 Simen Seeberg-Rommetveit ILBUL 1:55.00 313 Kristoffer Janson Grindedal GULA 1:55.61 394 Oliver Andersen Vedvik TNSBF 1:55.81 323 Johannes Teigland GULA 1:56.96 386 Peder Talsnes STRI 1:57.25 353 Erik Hovlandsdal NORSA 1:57.71 298 Martin Mæle GNE 1:57.83 352 Kristoffer Hopland NORSA 1:57.96 375 Benjamin Storm Rettore SAND 2:00.51 263 Nils Christian Christensen ILBUL 2:02.05 306 Timmi Brandvik Anderl GULA 2:02.08 331 Kristoffer Nordhus HAUGF 2:02.46 351 Johannes Hopland NORSA 2:02.61 500 Jon-Henning Gullbrå Hilleren ASK 2:03.04 403 Sindre Strønstad-Løseth VIK 2:04.62 402 Vincent Samuel Gjerde VIK 2:04.72 278 Thord Flatebø Iversen FRI 2:06.95 279 Nikolai André Navdal Marøy FRI 2:07.02 355 Tobias Wilhelmsen NORSA 2:07.45 398 Angel Kalchev Kalchev VAR 2:07.93 397 Jonas Gjesdal VAR 2:08.63 280 Tobias Svendheim FRI 2:08.93 396 Robert Kviebakk Falkevik VAR 2:11.44 293 Aleksander Lie GNE 2:15.49 332 Simon Østreng Veland HAUGF DNS 400 Tom Skjæråsen VAR DNS 325 Tor-Junor Kringstad Vedde GULA DNS 319 Torbjørn Lysne GULA DNF

Se alle heatene her:

Første heat.

Andre heat.

Tredje heat.

Fjerde heat (det beste)

Kvinner 800 meter

Det var kun tre deltakere på 800 meter kvinner. Her vant Solveig Cristina Hernandez Vråle på 2:11.49 som gav henne en ny pers. Petronella Tordsdatter Halle tok andreplass. June Sæbø Tvedt hadde rollen som hare.

Plass Startnr. Navn Lag Tid 1 390 Solveig Cristina Hernandez VRÅLE TJAL 2:11.49 2 368 Petronella Tordsdatter HALLE RUNAR 2:16.62 405 June Sæbø TVEDT NORSA DNF

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957