Med den sterke tida var det bare vinneren Stian Fjellstad, Romerike Ultraløperklubb (3.05.58) og London-bosatte Sigmund Vallumrød Eidsten som var foran den nye kvinnelige rekordholderen etter to varme runder i skogen rundt Sæter skiarena. Treeren i herreklassen Trym Nilsen fra Oslo fulgte deretter med den lokale maratondebutant Karen Marie Håkonsen som 5. løper over målstreken.

Maratonvinneren Stian Fjellestad hadde følge av toeren Sigmund Vallumrød Eidsten etter 25 km.

Karoline Næss fra Ull/Kisa forsvarte fjorårsseieren på halvmaraton med nesten samme tid, 1:26:17, vel fire minutter raskere enn Linn Sofie Mohn, Magnor UL Langrenn. I herreklassen stod kampen om seieren mellom Even Bentzen Løvås fra Halden IL og Thomas Asgautsen fra Stavanger der haldenseren til slutt vant med snaue minuttet på 1.16.21.

De to lengste distansene i årets Kongsvinger Maraton var forlengst fullbooket med 200 påmeldinger, og det var 170 som kom til start og 164 som fullførte under sedvanlig "overvarme" i Kongsvinger. Søndag fortsetter jubileumsfesten på Kongsvinger med er den tradisjonelle minimaratondistansen på 4,2 km og den helt nye Kongsvingermila. Her er det fortsatt mange plasser igjen og alle muligheter for å teste formen med startnummer.



