Nonskollen Opp i Alsvåg i Øksnes kommune (Vesterålen) ble søndag arrangert for 6. gang. Motbakkeløpet opp til Nonskollen er 3,5 kilometer langt med ca 600 høydemeter.

Arrangøren har sendt oss denne raporten:

Værforholdene til tross: Aldri har det vært løpt så fort opp Nonskollen som i år

En sur sørvestlig bris med regn i kastene møtte løperne mitt imot da de kom ut av skogen og skulle gi seg i kast med de hardeste høydemeterne på snaufjellet opp mot toppen. Motvid er ikke ideelt i løp, men likevel ble det satt ny løyperekord i dameklassen og hele fire klasserekorder: Herreklassen var ikke stort dårligere med tre klasserekorder

Løyperekord av Hilde Klæbo Ingebrigtsen

I klassen 20-29 år satte Kaja Pettersen fra Oksskolten IL nye rekord med 31:19. I klassen 30-39 år satte Hilde Klæbo Ingebrigtsen fra Hind/kilkameratene (Harstad) både ny klasserekord og ny løyperekord med tiden 30:00. Den gamle rekorden til Ingeborg Hansen ble knust med hele 55 sekunder. I klassen 50-59 år kom den største forbedringa da Silje Fjellheim fra Bossmo & Yttern IL løp inn til 35:34, en forbedring på over 17 minutter. Birgit Sellevold fra Stokmarknes klarte også å forbedre sin egen rekord i klassen 60-69 år, og den nye rekorden er på 42:43.





Hilde Klæbo Ingebrigtsen fra Harstad tok turen til Alsvåg sammen med familien, og jammen ble det ikke både førstepremie og premie for ny løyperekord. Tommy Nordeng i arrangementskommiteen er glad for å kunne premiere gode prestasjoner. (Foto: Kristin Sørdahl Myklestad)

Johan Nordeng (17) raskest av herreløperne

I herreklassen var det ingen som klarte å tukte Damien Szmelter sin rekord fra 2017 på 24:21, men Johan Nordeng fra Alsvåg IL kom nærmest med 24:58 og satte dermed også ny rekord i klassen 17-19 år. Det var på forhånd knyttet spenning til hva tidligere norgesmester i motbakkeløp Henrik Angermund fra Varegg Fleridrett kunne klare, men til tross for at han ble slått av tre 17 år gamle skiløpere satte han ny rekord i klassen 40-49 år med 27:47. Sist, men ikke minst, klarte Trond Robertsen fra Bø IL å presse sin egen rekord i klassen 60-69 år ned til imponerende 32:55.



De raskeste i motbakkeløpet:

Kvinner (12 deltagere): 1 Hilde Klæbo Ingebrigtsen Hind K30-39 30:00 2 Kaja Pettersen Oksskolten IL K20-29 31:19 3 Chipo Tendeland STOKMARKNES K30-39 35:18 4 Silje Fjellheim Bossmo og Ytteren IL K50-59 35:34 5 Bård Irgum Bossmo&Ytteren M40-49 36:18 Menn (32 deltagere): 1 Johan Nordeng Alsvåg IL M17-19 24:58 2 Birk Fjellheim Bossmo og Ytteren IL M17-19 26:40 3 Sivert Nordeng Alsvåg IL M17-19 27:05 4 Henrik Angermund Varegg Fleridrett M40-49 27:47 5 Ludvik Almli-Solheim Steigen Sportsklubb M14-16 27:58 6 Nikolai Aslaksen Bossmo og Ytteren IL M17-19 28:23 7 Vegard Bråthen Alsvåg IL M14-16 29:14 8 Kim Nordeng Alsvåg IL M40-49 29:17 9 Emil Gjertsen Sortland&Omegn Skiklubb M14-16 30:11 10 Bastian Brumoen Bossmo og Ytteren IL M14-16 30:17



ALLE RESULTATER totalt og klassevis

Oppdatert rekordoversikt der 7 av 18 bestetider er satt i årets utgave av Nonskollen 611 Opp.